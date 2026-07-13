Tom Cruise, de nerecunoscut în primul trailer al noului său film, în regia unui mare câștigător de Oscar. „O comedie de proporții catastrofale”

Primul trailer al misteriosului film „Digger”, cu Tom Cruise în rolul principal, a fost în sfârșit publicat, în jurul viitorului film al apreciatului regizor Alejandro González Iñárritu existând până acum un val uriaș de entuziasm, scrie luni Far Out Magazine.

Cineastul de origine mexicană revine, astfel, la producția unui film în limba engleză pentru prima dată de la „The Revenant” din 2016.

Cu toate acestea, având în vedere că detaliile despre intriga filmului au fost ținute secrete până acum, înainte de lansarea programată în octombrie anul acesta, Tom Cruise a stârnit mult entuziasm prin dezvăluirea primului trailer pe conturile sale din mediul online, pe 13 iulie.

Astfel, trailerul înfățișează un Tom Cruise de nerecunoscut, care îl interpretează pe Digger Rockwell, un magnat al petrolului în etate, a cărui afacere a declanșat un dezastru ecologic ce împinge lumea spre un război nuclear.

Sinopsisul oficial descrie pelicula ca fiind „o comedie de proporții catastrofale”, în timp ce personajul lui Cruise, Digger, „se lansează într-o misiune frenetică pentru a dovedi că este salvatorul umanității înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul”.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/jDCOyl8bXU — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

Așa cum s-a anunțat anterior, distribuția filmului este completată de John Goodman, care îl interpretează pe președintele SUA, alături de Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed și Emma D’Arcy.

Notele existențialiste ale piesei clasice a formației Talking Heads, „Burning Down the House”, acompaniază trailerul, sporind și mai mult așteptările înainte de lansarea oficială a filmului în cinematografe, pe 2 octombrie 2026.

Odată dezvăluită premisa de bază a filmului „Digger”, actorii pot vorbi despre acesta ceva mai liber decât înainte. Încă din luna mai, Hüller a declarat pentru The Hollywood Reporter: „Abia mă abțin să vorbesc despre acest film. Dar nu pot. Din punct de vedere legal, nu am voie.”

Cu toate acestea, ea a adăugat la momentul respectiv: „Pot spune că am văzut o versiune care poate nu este cea finală și că m-a impresionat mai mult decât orice altceva am văzut până acum. Cred că va fi un film remarcabil.”

Regizorul mexican Alejandro G. Iñárritu a câștigat premiile Oscar cu două filme majore: „Birdman” (2014) și „The Revenant” (2015).

„Birdman” i-a adus 3 premii Oscar: Cel mai bun regizor, Cel mai bun scenariu original și Cel mai bun film. „The Revenant” i-a adus cineastului trofeul pentru Cel mai bun regizor, devenind unul dintre puținii regizori care au câștigat acest premiu în ani consecutivi.