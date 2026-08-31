Tom Cruise revine într-unul dintre rolurile care l-au consacrat, iar Anne Hathaway i se alătură. Când va fi lansat noul „Days of Thunder”

Tom Cruise și Anne Hathaway au anunțat pe rețelele sociale continuarea filmului „Days of Thunder” („Zilele tunetului”), peliculă lansată în 1990 în care Cruise a interpretat rolul pilotului NASCAR Cole Trickle. Noul film este programat să apară în vara anului 2028, la aproape patru decenii de la producția originală.

Într-un scurt teaser publicat online, Tom Cruise și Anne Hathaway vorbesc despre revenirea francizei, într-un schimb de replici care face referire și la sarcina actriței, aflată în ultimul trimestru.

„O să dau naștere acestui copil și apoi o să filmăm”, a spus actrița.

„Asta e o idee bună”, i-a răspuns Tom Cruise. „Va apărea în vara anului 2028, nu rataţi”, a continuat el.

Acest proiect, aflat în pregătire încă din 2024, se află deci încă la început.

Scenariul este semnat de Will Staples, co-scenarist al filmului „Fără remuşcări” şi scenarist al jocurilor video „Need for Speed Rivals” şi „Call of Duty 3: Modern Warfare”, potrivit informaţiilor publicate de Hollywood Reporter în luna iulie a anului trecut, notează News.ro.

Jonathan Levine va regiza acest nou „Days of Thunder”, care va fi filmat în format IMAX.

Anne Hathaway este, deocamdată, singura actriţă anunţată în distribuţie.

Actriţa, care se pregăteşte să nască al treilea copil, a avut o activitate intensă în ultimii ani. În ultimele luni, a apărut în „Diavolul se îmbracă în Prada 2”, „Odiseea” şi „The End of Oak Street”.

Iar fanii, dar şi Joseph Kosinski, regizorul filmului „F1” şi al filmului „Top Gun: Maverick”, încep să viseze la prezenţa lui Brad Pitt în distribuţia filmului.

Regizorul descrisese revistei GQ, în iunie 2025, un scenariu ideal în care să se întâlnească Cole Trickle şi Sonny Hayes (personajul interpretat de Brad Pitt în „F1”).