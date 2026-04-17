Oficial. Tom Cruise va reveni în rolul lui Maverick în „Top Gun 3”

Actorul american Tom Cruise va reveni în rolul principal pentru al treilea film „Top Gun”, după succesul uriaș înregistrat de „Maverick”, potrivit The Independent și USA Today.

Pelicula se află în pregătire, a anuțat joi studioul Paramount Pictures în cadrul târgului american al profesioniştilor din industria cinematografică, CinemaCon, care se desfășoară la Las Vegas.

Tom Cruise, în vârstă de 63 de ani, va reveni în rolul lui Pete „Maverick” Mitchell într-un al treilea film Top Gun. El a interpretat pentru prima dată personajul în pelicula din 1986 și a revenit în cel de-al doilea film „Maverick”, care a înregistrat un succes uraiș la box-office, încasând aproape 1,5 miliarde de dolari la nivel mondial.

Josh Greenstein, copreședinte al Paramount Pictures, a dezvăluit că Top Gun 3 se află „în faza de dezvoltare, scenariul fiind în curs de elaborare, și îi va reuni pe Tom Cruise și pe (producătorul) Jerry Bruckheimer”, potrivit The Hollywood Reporter.

Actorul nu a venit la prezentarea Paramount, dar a apărut într-un videoclip difuzat la începutul evenimentului.

În acesta, Cruise a apărut urcat pe celebrul turn de apă al studioului din Hollywood, afirmând: „Viitorul pare strălucitor privit de aici”.

Momentan, nu se cunoaște cine va mai face parte din distribuția filmului, deși „Maverick” a adus o nouă serie de vedete care ar putea reveni, printre care Miles Teller, Glen Powell, Lewis Pullman și Monica Barbaro. În 2024, Powell a sugerat că ar relua rolul său și a lăsat chiar să se înțeleagă, într-un mod enigmatic, că știe când vor începe filmările.

Nici regizorul filmului „Top Gun 3” nu a fost încă anunțat. Filmul „Maverick” a fost regizat de Joseph Kosinski, care a preluat conducerea proiectului după ce regizorul filmului original „Top Gun”, Tony Scott, a decedat în 2012.

Deși nu este o surpriză faptul că Paramount Pictures ar dori să repete succesul filmului „Maverick”, vestea a stârnit unele reacții de uimire la Hollywood, având în vedere că Cruise a semnat un nou contract cu studioul rival Warner Bros. în 2024.

Cele două companii se află în prezent în plin proces de fuziune de mare amploare, care a stârnit și reacții negative.

Directorul Paramount Skydance, David Ellison, a profitat de ocazie pentru a anunţa la CinemaCon o perioadă de difuzare de 45 de zile pentru filmele grupului înainte ca acestea să fie disponibile pe platformele de streaming, pe fondul tensiunilor legate de fuziunea cu Warner Bros., notează News.ro.

„Odată ce ne vom fuziona cu Warner Bros, vom produce cel puţin 30 de filme pe an”, a promis el, înainte de a adăuga: „Trăiască filmele”.

Paramount Skydance a anunţat în februarie achiziţionarea concurentului său Warner Bros pentru 111 miliarde de dolari, punând capăt unei lupte de lungă durată cu Netflix.

Hollywoodul se teme că această achiziţie va duce la o scădere a investiţiilor în producţia cinematografică, ceea ce ar putea provoca un efect de domino într-o industrie care angajează zeci de mii de persoane, în special în California.