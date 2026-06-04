Tomac, după ce a fost desemnat premier: „Voi veni cu o echipă de specialiști, pentru un guvern tehnic, nu unul politic. Viziunea mea e clară”

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi seară că îl desemnează pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Aflat la Cotroceni la momentul anunțului, Tomac a spus că va propune un guvern tehnic și a cerut sprijinul partidelor democratice și pro-occidentale pentru învestirea viitorului Executiv.

„Este o onoare și o responsabilitate această desemnare. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună”, a spus Eugen Tomac.

„În acest spirit, îmi asum cu bună-credință această misiune de a propune țării o echipă profesionistă, care să muncească pentru cetățeni”, a continuat acesta.

„Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea, voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, pentru un guvern tehnic, nu unul politic”, a mai spus el.

Mesaj către partidele din Parlament: „Îmi doresc deschidere și dialog sincer”

După nominalizare, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă.

Tomac a făcut apel la toate partidele democratice și pro-occidentale din Parlament să susțină viitorul Executiv.

„Îmi doresc, așadar, să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru a investi un Guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României”, a mai spus el.



