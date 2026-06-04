Nicușor Dan a anunțat ora la care va spune numele premierului desemnat

Președintele Nicușor Dan va anunța, la ora 18.00, cine este premierul desemnat. Este așteptat ca președintele să anunțe numele lui Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific.

Declarațiile președintelui vor fi transmise LIVETEXT pe HotNews.

Nicușor Dan este decis să meargă înainte cu Eugen Tomac ca premier, au spus surse oficiale pentru HotNews, care au explicat că acum președintele nu mai vrea ca acesta să aibă asigurată o majoritate înainte de anunțul oficial.

După nominalizare, Eugen Tomac va trebui să negocieze cu fiecare partid în parte pentru a vedea dacă poate sau nu să strângă o majoritate solidă.

Constituția spune că are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri.

Tot Constituția spune că „la cel mult 10 zile de la desemnare, are loc votul în Parlament”, adică votul de încredere la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat Guvernul pe care îl propune. Matematica parlamentară este dificilă, în cazul lui.

România e fără Guvern cu puteri depline de o lună

România nu are de o lună un guvern cu puteri depline, după demiterea lui Ilie Bolojan și a cabinetului său prin moțiunea de cenzură PSD – AUR, pe 5 mai.

În această perioadă de la demiterea premierului Bolojan, la Cotroceni au avut loc mai multe serii de negocieri formale și informale pentru formarea noului Executiv.

Numele lui Eugen Tomac a fost vehiculat în ultimele două săptămâni ca fiind varianta favorită a șefului statului, fără să fie clar cum ar putea fi obținută majoritatea necesară pentru instalarea Guvernului.