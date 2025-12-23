Top 5 metode pentru a evita risipa alimentară de Sărbători

În fiecare an, înainte de Sărbători, listele de cumpărături devin mai lungi, coșurile mai pline și frigiderul mai aglomerat. În spatele acestor reflexe foarte umane stă însă o problemă reală. În 2020, în Uniunea Europeană s-au irosit aproape 59 de milioane de tone de alimente, adică aproximativ 131 de kilograme de persoană într un singur an. Mai mult de jumătate din această cantitate, 53 la sută, provine din gospodării, în timp ce sectorul de retail și distribuție generează doar în jur de 7–8 la sută din total.

Uniunea Europeană și a asumat obiective clare: reducerea cu 30 la sută a risipei alimentare la nivel de retail, restaurante și gospodării până în 2030, față de media anilor 2021–2023, și alinierea la ținta globală de înjumătățire a risipei la nivel de consumator stabilită prin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă. Cu alte cuvinte, nu vorbim doar despre un gest individual, ci despre o direcție de politică publică în care sunt implicați atât consumatorii, cât și comercianții.

În acest context, Kaufland România este unul dintre lanțurile care au integrat reducerea risipei alimentare în strategia lor de sustenabilitate, cu ținta de a diminua cu până la 50 la sută risipa alimentară din magazine până în 2030, față de nivelul din 2018. Măsurile nu se văd doar în rapoarte interne, ci și în modul în care arată rafturile, etichetele și inițiativele derulate împreună cu ONG-uri locale și cu Banca pentru Alimente.

În continuare, am sintetizat cinci direcții prin care poți să reduci risipa alimentară de Sărbători acasă, iar în oglindă arătăm și ce face un hypermarket ca să nu ajungă mâncarea la gunoi.

1.Planifică meniul de Sărbători înainte să umpli coșul de cumpărături

Cea mai mare parte a risipei are loc în bucătărie, nu în magazin, dar de cele mai multe ori problema nu este lipsa de bunăvoință, ci lipsa de planificare: cumpărăm „ca să fie”, fără să știm exact câți oameni vin la masă, ce porții mănâncă sau ce mai avem deja în frigider.

Un prim pas simplu este să pornești de la o listă realistă: numără mesele, estimează porțiile și verifică ce ai deja acasă înainte de a merge la cumpărături. Dincolo de economie, asta înseamnă mai puține produse uitate pe un raft sau împinse în spatele frigiderului până când trece termenul de valabilitate.

În magazinele Kaufland se aplică un principiu similar în modul în care sunt gestionate stocurile. Încă de la deschiderea primului magazin, au implementat un proces de vânzare accelerată pentru întreaga gamă de produse alimentare, bazat pe monitorizarea atentă a termenelor de valabilitate și pe sisteme avansate de gestionare a stocurilor. Scopul este același ca în orice bucătărie bine organizată, doar că la scară foarte mare: să nu ajungă produse nevândute la container, dacă pot fi consumate în siguranță.

2. Învață diferența dintre „a se consuma de preferință înainte de” și „expiră la”

Un alt motiv frecvent pentru care aruncăm mâncare este confuzia legată de etichete. Formularea „a se consuma de preferință înainte de” indică perioada în care produsul își păstrează calitățile optime de gust, miros și textură, nu un prag la care devine automat impropriu consumului. În schimb, mențiunea „expiră la” marchează o limită clară de siguranță alimentară, după care produsul nu ar mai trebui consumat.

În practică, foarte multă mâncare ajunge la gunoi în momentul în care vedem o dată depășită cu o zi două, fără să ne uităm la formularea exactă sau la aspectul produsului. La nivel european, tocmai o mai bună înțelegere a etichetării este unul dintre pilonii strategiilor de reducere a risipei alimentare.

De exemplu, în Kaufland produsele care se apropie de termenul de valabilitate sunt marcate clar și intră în vânzare accelerată. În 2024, prin acest mecanism au fost vândute peste 32 de tone de produse alimentare care altfel ar fi avut un risc mai mare să devină deșeuri, excluzând băuturile alcoolice și nealcoolice. Reducerile pot ajunge între 50 și 90 la sută în special la produse proaspete, cum sunt legumele și fructele, panificația, lactatele sau carnea. Pentru client, asta înseamnă prețuri mai mici. Pentru sistem, înseamnă alimente salvate.

Acasă poți să aplici același principiu atunci când îți organizezi frigiderul astfel încât produsele cu termen mai scurt să fie la vedere și consumate primele, nu uitate în spate.

3. Gătește cu gândul la resturile de a doua zi, nu doar la masa festivă

De Sărbători, tentația este să gătim mult și din belșug, dar nu se prea gândește nimeni la zilele de după. O parte importantă din risipă apare atunci când porțiile sunt mult peste cât se consumă efectiv la masă și nu există un plan pentru resturi: friptură care nu mai ajunge la farfurie, legume coapte rămase în tavă sau cozonac uitat pe dulap.

La nivel european, reducerea risipei alimentare este legată tot mai des de ideea de economie circulară, adică de felul în care resursele sunt folosite la maximum, refolosite și redistribuite. În bucătărie, asta înseamnă rețete gândite pentru mai multe zile, mâncare reinterpretată și porții adaptate la realitate.

Kaufland a integrat această abordare inclusiv în comunicarea către clienți, prin recomandări de rețete care pornesc de la ceea ce rămâne în frigider, nu doar de la ingrediente noi. De la supe și tocănițe care folosesc legume „imperfecte” până la idei de mic dejun din pâinea de cu o zi înainte, logica este aceeași: mai puține deșeuri, mai multă valoare extrasă din aceeași cantitate de mâncare.

La scară mai mare, o parte din produsele aflate în vânzare accelerată precum carnea, legumele sau lactatele sunt folosite direct în programul Cantina Socială susținut de Kaufland. În 2024, peste 250 de tone de alimente au fost transformate în aproximativ 277.000 de porții de mâncare, cu 1100 de meniuri pregătite zilnic pentru persoane aflate în situații vulnerabile. Practic, ceea ce ar fi putut fi considerat „surplus” devine hrană pentru comunitate.

4. Donează când știi că nu vei consuma tot

Un pas important în reducerea risipei este să recunoști momentul în care nu vei reuși să consumi tot ce ai cumpărat. Se întâmplă mai ales după Sărbători, când cadourile alimentare, ofertele la pachete și promoțiile „două la preț de una” lasă în cămară și-n frigider mai multe decât poate consuma o familie în câteva săptămâni.

În loc să aștepți să se apropie termenul de valabilitate, una dintre soluții este donația. În România băncile de alimente asigură faptul că produsele care sunt încă sigure pentru consum, dar nu mai pot fi comercializate, ajung la ONG-uri care le transformă în mese calde sau pachete alimentare.

Kaufland colaborează cu Federația Băncilor pentru Alimente din România și cu ONG-uri locale pe două direcții. Pe de o parte, prin donații constante de produse aflate în vânzare accelerată, dar sigure pentru consum. În 2024, au fost donate către ONG-uri și bănci de alimente peste 885.000 de alimente, cu o valoare de circa 448.000 de euro. Pe de altă parte, prin colecte la care participă direct clienții.

În campanii de tipul Cutia cu Fericire, organizate împreună cu Banca pentru Alimente, clienții pot cumpăra produse neperisabile și le pot lăsa în puncte de colectare special amenajate în magazine. Organizațiile partenere se ocupă apoi de sortare, transport și distribuție către familii vulnerabile. De Sărbători, astfel de colecte capătă o importanță aparte, pentru că nevoia de sprijin crește exact în perioada în care și risipa tinde să crească.

Acasă, poți replica aceeași logică: dacă vezi că ai provizii pe care nu le vei consuma în timp util, o parte pot fi direcționate către inițiative locale sau către persoane din comunitate care au nevoie de ajutor. Condiția esențială este ca produsele să fie în termen și păstrate corect.

5. Organizează-ți frigiderul și cămara astfel încât mâncarea să circule, nu să stea pe loc

O mare parte din risipa de acasă nu vine din gătit, ci din dezordine. Produsele rămân în spate, uitate, iar când le descoperi, este deja prea târziu. O regulă simplă este să aranjezi frigiderul și cămara în funcție de termenul de valabilitate: ce se apropie de expirare trebuie să fie în față și consumat primul, nu ținut „pentru altă dată”. De asemenea evită cuvele, că avem cu toții o tendință să uităm produsele lăsate acolo. O altă soluție este să faci o Asta obișnuință din congelarea produselor.

În magazinele Kaufland, aceeași idee stă la baza reducerilor treptate și a plasării separate a produselor aflate în vânzare accelerată. Alimentele cu termen mai scurt nu sunt ascunse, ci scoase în față, semnalizate clar și oferite la prețuri accesibile, tocmai ca să fie consumate înainte să devină deșeuri. E o regulă de organizare care funcționează la scară mare și pe care o poți replica ușor acasă: ce vezi, consumi; ce uiți, ajunge la gunoi.

