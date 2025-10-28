Top primer pentru față: cinci produse recomandate de experți

Un machiaj elegant necesită pregătirea tenului înainte de aplicarea fondului de ten, a fardului de obraz și a pudrei bronzante. Acest lucru poate fi realizat în mod complex, prin uniformizarea texturii, a tonului, mascarea roșeții, a petelor pigmentare, a vaselor sanguine și a postacneei, cu ajutorul primerului de machiaj. Așa numesc cosmetologii și producătorii un produs cosmetic special, care pregătește fața pentru aplicarea machiajului. Să vedem ce oferă producătorii și să alegem top primer pentru față pentru diferite tipuri de piele.

Scopul primerului

Astfel de produse make up precum fondul de ten, fardul de obraz, corectorul, concealerul se aplică mai bine și rezistă mai mult dacă sunt aplicate pe o bază. Sună ciudat, dar este un fel de grund care îmbunătățește aderența produselor cosmetice la piele, uniformizează suprafața acesteia prin umplerea porilor și a ridurilor fine. Magazinul online MAKEUP oferă o gamă largă de primer pentru față pentru toate tipurile de piele, în diferite categorii de preț.

Tipuri și compoziție

Există patru tipuri de baze de machiaj, în funcție de compoziție:

matifiante – elimină strălucirea tenului gras, maschează porii dilatați;

reflectorizante – conferă strălucire tenului, sunt fundamentul unui machiaj de seară impecabil și rezistent;

minerale – matifiază, calmează pielea inflamată;

siliconice – uniformizează perfect relieful epidermei.

Ce variantă să alegi? Depinde de tipul și starea epidermei. Ce recomandă experții? Alege un primer profesional de calitate, cu cea mai bună combinație de calitate și preț pentru tipul tău de piele.

Pentru tenul normal

Top primer pentru față – SHISEIDO Synchro Skin (Japonia). Este pe bază de apă, deci nu afectează bariera hidrolipidică naturală și echilibrul dermei. Se distribuie ușor pe față, după aplicare transformându-se într-un strat foarte fin de pudră fină, care absoarbe sebumul.

Pentru tenul mixt

Cea mai bună opțiune pentru baza de machiaj este un produs universal. În segmentul premium, merită menționat brandul PUPA Prime me și produsul său Mattifying and Pore Minimising Face Primer. Baza se aplică într-un strat subțire, pe zonele cu piele normală, iar în zonele grase oferă un efect matifiant plăcut, eliminând strălucirea.

Pentru tenul uscat

Aici, experții recomandă să acordați atenție produsului Estee Lauder Futurist Aqua Brilliance Watery Glow Primer cu efect hidratant. Efectul de hidratare profundă se obține prin includerea în formulă a următoarelor ingrediente:

vitamina E;

acid hialuronic;

glicerină;

extract de castravete;

uleiuri de jojoba, floarea-soarelui;

germeni de grâu.

Conținutul de ingrediente de îngrijire ajunge la 80%. Produsul se absoarbe rapid, conferă dermei un aspect luminos și elastic și garantează un machiaj impecabil și rezistent pe tot parcursul zilei.

Pentru tenul gras

Produs cosmetic de lux – Clarins SOS Primer (Franța). O creație unică a cosmetologilor, care poate fi aplicată sub fondul de ten, peste acesta sau amestecată cu el. Are o formulă organică, la care se adaugă componente antibacteriene pentru eliminarea inflamațiilor și roșeții.

Pentru pielea sensibilă

Caracteristicile reacției pielii la factorii externi (frig, vânt) și la componentele produselor cosmetice necesită utilizarea unui primer hipoalergenic cu textură ușoară, care permite celulelor epidermei să respire liber. Experții recomandă să acordați atenție produsului Inglot HD Green. Este un produs cosmetic profesional cu o formulă inovatoare pentru tratarea inflamațiilor (extract de crin), hidratare profundă (acid hialuronic), întărirea capilarelor sanguine (extract de castan).

Primerele sunt disponibile în diferite segmente de preț ale produselor cosmetice. Puteți găsi o variantă bună și accesibilă sau una la un preț mediu. Cel mai important este să țineți cont de tipul de piele și să alegeți primerul ideal pentru machiaj, astfel încât machiajul să fie rezistent, uniform și să nu necesite corecturi pe parcursul zilei.

Articol susținut de makeup.ro