Top trei priorități pentru cetățenii europeni. Ce teme îi preocupă cel mai puțin

Eurobarometrul realizat de Parlamentul European (PE) și publicat miercuri, 3 septembrie, arată că cetățenii din Uniunea Europeană consideră că cele mai mari probleme pe care ar trebui să le abordeze Parlamentul European sunt inflația și costul vieții, securitatea și apărarea și lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale.

Sondajul a fost făcut în perioada 5 mai – 29 mai în toate cele 27 de state membre, iar informațiile au fost colectate față în față sau prin interviuri video. Au participat 26.410 cetățeni UE, cu vârsta de pe 15 ani, iar rezultate sunt ponderate în funcție de populația fiecărei țări.

Datele eurobarometrului arată că principalul domeniu în care UE ar trebui să își consolideze poziția în lume, conform așteptărilor cetățenilor europeni, este apărarea și securitatea (37%), urmat de competitivitate, economie și industrie (32%) și independența și resursele energetice (27%).

În România, securitatea alimentară și agricultura reprezintă principalul domeniu în care UE ar trebui să își consolideze poziția (34%), apoi apărare și securitate (30%), urmat de competitivitate, economie și industrie (29%).

Ce așteptări au de la Parlamentul European

În contextul politic actual, 68% dintre cetățenii europeni sunt de părere că UE ar trebui să aibă un rol mai important în protejarea cetățenilor săi în fața crizelor globale și a riscurilor de securitate.

Principalul domeniu în care europenii vor ca UE și Parlamentul European să se implice este inflația, creșterea prețurilor și costul vieții (41%), urmat de apărarea și securitatea UE (34%, cu trei procente mai mult decât în luna februarie) și lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale (31%).

Domeniile pe care cetățenii UE le consideră cel mai puțin importante sunt ajutorul umanitar (12%), protecția consumatorului (12%), egalitatea de gen și incluziunea (11%) și digitalizarea (10%).

Pentru cetățenii din România, prioritățile sunt:

inflația, creșterea prețurilor și costul vieții (42%),



sprijin pentru economie și crearea de noi locuri de muncă (37%),



agricultura și securitatea alimentară (29%).

9 din 10 europeni vor ca UE să fie mai unită

Studiul arată și că 9 din 10 cetățeni europeni (90%) vor ca statele membre UE să fie mai unite, iar peste trei sferturi (77%) cred că UE are nevoie de mai multe mijloace pentru a face față provocărilor globale actuale.

Dintre respondenții români, 43% consideră că UE ar trebui să joace un rol mai important în protejarea cetățenilor în fața crizelor. 73% dintre români afirmă că statele membre ar trebui să fie mai unite, iar 71% cred că UE are nevoie de mai multe mijloace pentru a face față provocărilor actuale globale.

„Cetățenii UE doresc ca Europa să se concentreze pe securitate și economie. Ei privesc către UE pentru stabilitate și se așteaptă la o voce europeană puternică și unită în lumea incertă de astăzi. Prin urmare, prioritățile noastre și următorul buget pe termen lung al UE trebuie să permită Uniunii să facă față noilor realități geopolitice. Parlamentul a ascultat, iar acum trebuie să ne respectăm promisiunile, să investim în ceea ce contează și să livrăm rezultate pentru cetățenii noștri”, a declarat președinte Parlamentului European, Roberta Metsola, la prezentarea eurobarometrului.

Imaginea UE, majoritar bună

În general, Uniunea Europeană are o imagine bună printre cetățenii europeni. În medie, 52% dintre europeni au o părere pozitivă despre UE, în timp ce 32% sunt neutri. În România, procentul este mai mic în rândul celor care au o impresie pozitivă despre UE – 45%.

Aproape trei din patru respondenți din întreaga UE (72%) afirmă că acțiunile UE au un impact asupra vieții lor de zi cu zi. Dintre aceștia, jumătate consideră că impactul este unul „pozitiv” (50%), 31% că impactul nu este „nici deosebit de pozitiv, nici negativ” și 18% că impactul este „negativ”.

Procentul de 50% impact pozitiv este păstrat și în România, în timp ce 12% cred că UE are un impact negativ în vieților lor.

Românii, cel mai mare procent al celor care cred că rolul UE în protejarea împotriva crizelor globale nu ar trebui să devină mai important

Întrebați dacă, în viitor, rolul Uniunii Europene în a proteja cetățenii împotriva crizelor globale ar trebui să devină mai important, 68% dintre ei au fost de acord. În schimb, 11% cred că UE ar trebui să se implice mai puțin.

În România, procentul celor care cred că rolul UE în protejarea cetățenilor ar trebui să fie mai puțin important este cel mai mare din toată Uniunea – 28%. 43% dintre respondenții români consideră, însă, că rolul UE ar trebui să fie mai important în protejarea cetățenilor.

Un procent de 67% dintre români consideră că țara noastră a beneficiat din postura de membru al UE, principalele motive fiind că UE oferă românilor noi oportunități de muncă (39%), UE îmbunătățește nivelul de trai al românilor (26%) și UE contribuie la creșterea economică din țara noastră (24%).