Topul celor mai bune insule din Europa pentru 2026. Destinația surpriză care a învins Grecia și Italia

Clima, vegetația și oferta culinară au decis topul celor mai bune insule din Europa, realizat de un cunoscut operator de turism britanic. Clasamentul final aduce pe primul loc o destinație neașteptată, potrivit Euronews.com.

Europa are sute de mii de insule. Un nou studiu publicat de Saga Holidays, operator de turism cu sediul în Marea Britanie specializat în vacanțe pentru persoanele de peste 50 de ani, a comparat 80 de destinații insulare din întreaga Europă pentru a simplifica alegerea destinației de vacanță.

Studiul s-a bazat pe trei factori principali: vremea (inclusiv soare, precipitații, vânt și confort termic), oferta de mâncare și băutură (pe baza numărului de restaurante, cafenele și baruri, ajustat în funcție de dimensiunea insulei) și spațiile verzi (pe baza suprafeței și a proporției insulei acoperite de zone verzi).

„Acești factori au fost calculați diferit pentru a stabili clasamentul final, spațiile verzi reprezentând 45%, condițiile meteorologice 35%, iar disponibilitatea mâncării și băuturilor 20%”, a declarat operatorul de turism. „Scorurile arhipelagurilor au fost calculate pe baza scorului mediu al insulelor din fiecare grup”, a adăugat sursa citată.

Top 10 insule europene pentru o vacanță în 2026

Insulele din Spania și Croația domină clasamentul general și ocupă nouă dintre primele zece locuri, potrivit studiului. Clasamentul final aduce pe primele locuri destinații din aceste două țări, devansând astfel insule extrem de populare din Grecia și Italia.

Tenerife, cea mai mare dintre Insulele Canare din Spania, ocupă primul loc ca cea mai bună destinație insulară din Europa. A ajuns în fruntea clasamentului datorită unei combinații de „peisaje naturale frumoase, mâncare proaspătă și – criteriul cu cel mai mare punctaj – soare incredibil”, a declarat Saga Holidays.

Tot în Insulele Canare, La Palma s-a clasat pe locul al doilea. Supranumită „La Isla Bonita”, frumoasa insulă La Palma este o rezervație a biosferei UNESCO. Acest lucru reflectă „mediul natural bogat” al insulei și „accentul pus pe dezvoltarea durabilă”.

Pe locul al treilea s-a clasat Madeira, în Portugalia. Acest arhipelag găzduiește milenara pădure Laurissilva, inclusă în Patrimoniul Natural Mondial UNESCO.

Două insule din Croația completează topul primelor cinci. Situată în largul coastei dalmate, insula medievală Korčula s-a clasat pe locul al patrulea, urmată de Mljet, o insulă adriatică nealterată, care este un „paradis pentru călătorul activ”.

Madeira, în Portugalia. Credit line: Jochen Schlenker / robertharding / Profimedia

Top 10 insule:

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Primele trei insule din Europa pentru vreme însorită

Insulele Canare domină această categorie datorită vremii fantastice de pe tot parcursul anului. Tenerife se află din nou în fruntea clasamentului.

Ea este urmată de La Gomera, a doua cea mai mică dintre Insulele Canare, care s-a clasat pe locul al doilea datorită „litoralului său accidentat, cu plaje de nisip negru”. Gran Canaria a ocupat locul al treilea.

Tenerife, Spania

La Gomera, Spania

Gran Canaria, Spania.

Pe lângă vremea excelentă, Insulele Canare au fost desemnate și cel mai bun arhipelag din Europa. Conform datelor Saga, care indică o popularitate în creștere, acest grup de insule a fost considerat destinația ideală, care le oferă pe toate.

Tenerife, Spania. Credit line: Steve Bentley / Alamy / Profimedia

Topul destinațiilor gastronomice

În ceea ce privește gastronomia, Italia se impune ca „câștigător detașat”, ocupând primele două poziții, în timp ce Grecia completează topul:

Capri, Italia – renumită pentru salata Caprese și ravioli Caprese, preparat din paste proaspete care este „preparat de obicei cu caciotta, parmezan și maghiran, și acoperit cu un sos ușor de roșii”.

Sardinia, Italia – ocupă a doua poziție în clasament.

Santorini, Grecia – se află pe locul trei, fiind singura destinație non-italiană.

Restaurante și magazine în Capri, Italia. Credit line: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Topul destinațiilor pentru natură și vegetație

Clasamentul insulelor cu cea mai bogată vegetație este dominat de Croația, care ocupă două dintre cele trei poziții:

Mljet, Croația – ocupă primul loc. Cunoscută drept „Insula Verde”, este „relativ puțin cunoscută” în comparație cu Dubrovnik și Split.

Madeira, Portugalia – se află pe locul al doilea în clasament.

Korčula, Croația – completează topul pe locul al treilea.