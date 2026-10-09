Tornadă masivă în Sicilia. „Nu s-a mai văzut ceva atât de violent în istoria recentă”

O tornadă care s-a abătut vineri asupra orașului sicilian Marsala și a orașelor învecinate a provocat pagube și rănirea a două persoane, un eveniment aproape fără precedent pentru această insulă din Marea Mediterană.

Vijelia a provocat panică în rândul rezidenților după ce a distrus o locuință și a avariat o școală, precum și alte clădiri în Marsala și în orașele învecinate Petrosino și Mazara del Vallo. Numeroase vehicule au fost răsturnate.

„A fost aproape ca o tornadă din America, nu s-a mai văzut niciodată ceva atât de violent în istoria recentă”, a declarat Salvatore Cocina, șeful Agenției pentru protecție civilă din Sicilia, pentru agenția de presă Reuters, citează Agerpres.

La începutul lunii septembrie, Agenția pentru protecție civilă a emis un avertisment în care spunea că în urma verii toride s-a format o acumulare de căldură care ar putea determina fenomene meteo extreme pe perioada toamnei.

„Acest lucru pune din nou în evidență problema fenomenele meteo extreme, o caracteristică a ultimilor ani și care au drept cauză criza climatică”, a spus Cocina.

Terrifying footage of a violent tornado ripping through the city of Marsala in Sicily, Italy earlier this morning. Heavy damage reported in the area. https://t.co/Wg9JNFS9pg — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 9, 2026

În imaginile difuzate de presa locală se putea vedea o școală din Marsala cu ferestrele sfărâmate și cu tavanul parțial prăbușit, în timp ce în alte zone ale orașului mașini și camioane erau răsturnate, iar stâlpi electrici loviți de rafalele de vânt erau doborâți la pământ.

Un cuplu surprins de tornadă în propriul autovehicul a fost transportat la spital în stare gravă.

Președintele regional al Siciliei, Renato Schifani, a promis să aloce fonduri speciale pentru a face față situației de urgență. O alertă pentru posibile evenimente extreme rămâne în vigoare și sâmbătă, pe fundalul ploilor și furtunilor care continuă să afecteze insula.

Gran destrucción después que un tornado toca en Marsala , Sicilia , Italia https://t.co/XD0ZxnLfyr — Alertageo (@alertarojanot) October 9, 2026