Tot mai multe fragmente de dronă recuperate din mare sau gasite pe plajă. În ce staţiuni de pe litoral au fost semnalate

Fragmentul unei posibile drone, care nu avea încărcătură explozivă, a fost observat şi recuperat duminică seară din Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Zoom Beach din Constanţa, a informat Ministerul Apărării. Alte fragmente de dronă au fost găsite duminică în zone din Eforie Sud şi Năvodari.

„În cursul după-amiezii de duminică, 16 august, Garda de Coastă a informat Ministerul Apărării Naţionale cu privire la prezenţa unui obiect plutitor, posibil o dronă, în Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Zoom Beach din Constanţa”, arată MApN într-un comunicat.

O echipă EOD a Forţelor Navale Române a intervenit în zona indicată, la bordul unei şalupe rapide de intervenţie, a recuperat fragmentul de dronă şi a constatat că acesta nu prezintă încărcătură explozivă.

Fragmentul de dronă urmează să fie predat Gărzii de Coastă.

Alte fragmente de dronă au fost descoperite și în Eforie Sud şi Năvodari

Turiştii au descoperit duminică după-amiază un fragment de dronă pe o plajă din Eforie Sud şi au anunţat autorităţile, relatează News.ro. De asemenea, o bucată de dronă a fost observată în mare şi în zona Năvodari. În ambele cazuri, specialiştii urmează să ridice aceste fragmente de dronă şi să le analizeze.

De asemenea, o dronă a fost observată, duminică, pe mare, la un kilometru şi jumătate de plaja Modern din municipiul Constanţa. Aceasta a fost ridicată, stabilindu-se că nu are încărcătură explozivă.

Totodată, o aripă provenită de la o dronă a fost recuperată tot duminică din Marea Neagră, din apropierea platformei Neptun Alpha, aflată la 83 de mile marine de Constanţa.

Mai multe drone şi fragmente de dronă au ajuns în ultimele zile pe plajele din Costineşti, Saturn şi Olimp, fiind aduse la mal de valurile puternice.