Un alt fragment de dronă a ajuns pe o plajă de la Marea Neagră. Este al treilea incident în două zile

Un fragment de dronă a fost adus de valuri pe plaja din Saturn, vineri după-amiază, specialiştii stabilind că acesta nu are elemente pirotehnice, informează News.ro.

Turiştii aflaţi pe plaja din Saturn au observat, vineri, că un fragment de dronă a fost adus de valuri la ţărm şi au anunţat autorităţile. Accesul în zonă a fost restricţionat. Autorităţile au stabilit că obiectul nu are elemente pirotehnice.

Acesta urmează să fie ridicat de pe plajă şi analizat de specialişti.

Fragmente de dronă și în apropierea plajei de la Costinești

Un alt fragment de dronă a fost găsit, vineri dimineaţa, la Costineşti, în apropierea locului unde, joi, a fost identificată o dronă. Autorităţile nu exclud faptul că acest fragment să fie desprins din drona găsită cu 24 de ore în urmă. Acesta nu avea încărcătură explozivă.

Joi dimineaţă, o dronă a fost observată la Costineşti, în apropierea unui dig. „Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forţelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD”, a transmis Ministerul Apărării.

În urma verificărilor, echipa EOD a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat către Garda de Coastă.

De asemenea, în cursul zilei de marți, scafandrii militari au distrus două drone aeriene care pluteau în derivă în Marea Neagră, în zona Neptun Deep, perimetrul în care România urmează să exploateze gazele naturale offshore.

Dronele sunt de producție rusească, fiind o versiune modificată a dronei aeriene Shahed.

„Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la aproximativ 90 de mile marine distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep. Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă”, a scris ministrul Apărării, Radu Miruță, pe Facebook.

O dronă a explodat în județul Tulcea

În nordul Dobrogei, în județul Tulcea, o dronă s-a prăbușit vineri după-amiază în zona localităţii Luncaviţa din judeţul Tulcea. Potrivit ISU Tulcea, a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

Cu o zi în urmă, radarele Armatei au detectat ţinte aeriene în apropierea României, iar două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol. În zona de nord a judeţului Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert. Cinci drone au fost urmărite, iar una a pătruns pentru scurt timp pe teritoriul naţional.

Potrivit Armatei, din datele disponibile până în acest moment, „ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”.