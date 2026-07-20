Tot mai multe restaurante din Italia au o „capcană pentru turiști” denunțată chiar de localnici

Dacă ești genul de persoană care preferă să descopere preparate locale autentice când ești în vacanță, există un detaliu al restaurantelor din Italia la care ar trebui să fii atent în următoarea ta călătorie în peninsulă, relatează Metro.

Bucătari și pasionați ai gastronomiei locale susțin că un nou trend ia amploare în restaurantele cu paste din întreaga țară, iar acesta este un indiciu clar că localul este o „capcană pentru turiști”.

Mai exact, este vorba despre ferestrele dedicate preparării pastelor. Acestea sunt ferestre orientate spre stradă, unde angajații restaurantului (în mare parte femei) pot fi văzuți preparând manual paste proaspete – întinzând și modelând aluatul, în timp ce trecătorii îi privesc la lucru.

Localnicii cred că această tendință a fost inspirată de fascinația internetului pentru tradiționala „nonna” (bunică) italiană, cea care transmite din generație în generație secretele artei culinare.

Majoritatea italienilor nu sunt deloc încântați de acest tertip la care apelează unii dintre antreprenorii locali.

Semnul clar că localul nu este decât o „capcană pentru turiști”

Michele Pascarella, un chef originar din Napoli, a declarat pentru Metro că ar evita orice restaurant cu o astfel de fereastră pentru paste deoarece, în opinia sa, aceasta este semnul clar că localul nu este decât o „capcană pentru turiști”.

„Nu am văzut niciodată restaurante autentice din Italia care să expună oameni în vitrină făcând paste. Iar dacă un local face asta, de obicei este mai degrabă o capcană kitsch pentru turiști decât un restaurant autentic”, spune Michele, proprietarul restaurantului „Napoli on the Road” din Londra.

„Dacă aș vedea așa ceva, probabil aș pleca. Nu cred că este în regulă să expui oameni în timp ce își fac meseria, ca și cum ar face parte dintr-o atracție turistică”, subliniază Michele.

Bucătar preparând paste la fereastră într-un restaurant din Italia, FOTO: Mucamaciel / Dreamstime.com

Ceea ce îl deranjează în mod special pe chef este faptul că aceste vitrine sunt prezentate ca fiind o tradiție autentică, când, în opinia lui, sunt exact opusul. „Nu aș numi tradiție faptul că pui angajații în vitrină precum niște manechine”, continuă el.

„Transformă munca oamenilor într-un spectacol și, după părerea mea, diminuează valoarea atât a meșteșugului, cât și a celor care îl practică. Nu este nimic autentic în asta; este o capcană pentru turiști”, denunță acesta.

Michele subliniază că faptul că poți urmări cum este preparată mâncarea nu reprezintă nicio garanție că aceasta va avea un gust bun, iar alții susțin că nici nu este un semn al autenticității.

De fapt, italienii nu pun preț ca pastele să fie proaspăt preparate

Sophie Minchilli, cofondatoarea Via Rosa Italy, companie care organizează tururi gastronomice în Roma, a declarat pentru The Washington Post că accentul pus pe pastele proaspete preparate la vedere este una dintre principalele probleme ale acestui fenomen, deoarece este „greșit”.

Motivul ține de faptul că bucătăria din capitala Italiei are, de fapt, rădăcini în utilizarea pastelor uscate, nu a celor proaspete. Multe preparate tradiționale din sudul și centrul Italiei sunt concepute pentru a fi făcute cu paste uscate, inclusiv spaghetti alla carbonara, bucatini all’amatriciana și spaghetti alle vongole.

Rețeta de calcio e pepe, FOTO: Stefano Politi Markovina / Alamy / Profimedia

Dintre cele mai populare preparate, doar cacio e pepe este preparat, de regulă, cu tonnarelli proaspete.

Opiniile lui Michele și Sophie despre calitate și autenticitate sunt reflectate și în recenziile de pe Tripadvisor și Google ale restaurantelor populare care au astfel de ferestre pentru prepararea pastelor, mulți clienți susținând că mâncarea este, în cel mai bun caz, mediocră.