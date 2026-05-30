Tot mai mulți miliardari din SUA își caută un „plan B”. Lucrurile care îi motivează și locurile care beneficiază de acest „trend clar”

Mutarea lui Peter Thiel în Argentina, unde cofondatorul Paypal și Palantir Technologies și-a înscris copiii la școală și a cumpărat o locuință în unul dintre cele mai înstărite cartiere din Buenos Aires, reflectă un tipar mai larg, al miliardarilor care văd viața în America precum un portofoliu de investiții – încă merită să parieze pe ea, dar au tot mai multă nevoie de un plan B, a scris Business Insider.

Charlie Garcia, fondator al clubului de membri centimilionari R360, a spus că „există un trend clar către diversificarea suverană”, inclusiv prin deținerea de „pașapoarte multiple, regimuri fiscale multiple și cel puțin o jurisdicție «Plan B» în emisfera sudică”.

Pe planetă există multe locuri care concurează pentru a deveni noul „epicentru” al miliardarilor. Anul trecut, după ce a relaxat regulile pentru așa-numita viză „de aur”, denumită oficial viză de rezidență „Active Investor Plus”, Noua Zeelandă a înregistrat o creștere bruscă a numărului de aplicări americane. Costa Rica și Thailanda au înregistrat, de asemenea, creșteri ale numărului de migranți cu venituri mari.

Un număr record de persoane bogate au migrat în alte țări

Unii oameni bogați își cumpără locuințe secundare, în timp ce alții se mută complet în străinătate. În 2025, un număr record de 142.000 de persoane cu avere netă mare, definite ca persoane cu active lichide de peste 1 milion de dolari, au migrat în alte țări, potrivit firmei de cercetare a averii private Henley & Partners. Se estimează că numărul va trece de 165.000 în acest an.

Pentru cele mai înstărite familii, factorul cel mai important este să aibă opțiuni.

Charlie Garcia a precizat că regimul de taxe reprezintă un stimulent major. În California, locul în care și-au construit companiile mulți dintre cei mai bogați oameni ai Statelor Unite, legiuitorii iau în calcul să supună la vot un eventual impozit excepțional de 5% asupra averii nete a miliardarilor care locuiesc în acest stat. Orașul New York tocmai a adoptat un impozit pentru locuințele secundare de lux.

Există și preocupări legate de situația de pe scena politică și amenințări globale existențiale, de la probleme legate de modul în care evoluează inteligența artificială și până la o eventuală escaladare nucleară.

Chiar și așa, spune Charlie Garcia, Argentina este o alegere neobișnuită, având în vedere că țara are o lungă istorie de inflație, crize valutare, controale de capital și schimbări legislative bruște – exact genul de instabilitate pe care familiile bogate de obicei o urăsc. Pe de altă parte, pentru clasa miliardarilor, acest stat latinoamerican nu trebuie să devină următorul Miami, ci poate fi doar o altă ușă pe care și-o țin deschisă.

