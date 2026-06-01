Tot mai mulți părinți aleg prevenția pentru cei mici

Prevenția este în centrul grijii pentru sănătate. La Medicover credem că depistarea timpurie, controalele regulate și accesul la informații corecte contribuie la identificarea din timp a eventualelor probleme și la menținerea unei stări bune de sănătate pe termen lung. De aceea, punem accent atât pe servicii medicale de calitate, cât și pe educarea și informarea pacienților, pentru decizii mai bune legate de propria sănătate.

Iar când vine vorba despre copii, prevenția este cu atât mai importantă. O monitorizare atentă, controalele periodice și educația pentru un stil de viață sănătos contribuie la o copilărie fără probleme medicale și la un start sănătos în viață.

Special pentru participanții la 1unFest, eveniment organizat de Radio Itsy Bitsy, partenerul nostru de lungă durată, am creat pachetele Family Care, dedicate sănătății întregii familii. Acestea sunt disponibile exclusiv la 1unifest la prețuri speciale: 20% reducere pentru abonamentul destinat unui adult și unui copil, 25% reducere pentru abonamentul destinat la doi adulți și un copil și 30% reducere pentru al treilea copil. Evenimentul este organizat in Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR) pe 1 iunie, iar participarea este liberã.

Prin controale regulate și monitorizare atentă, prevenția devine mai simplă și mai accesibilă pentru întreaga familie. Abonamentele individuale din gama Care Copii sunt disponibile pe tot parcursul anului, în întreaga țară.

Rețeaua Medicover oferă servicii de pediatrie în majoritatea clinicilor din țară, asigurând acces la consultații de specialitate, investigații și monitorizare medicală pentru copii, într-un sistem integrat de îngrijire.

Spitalul Medicover Băneasa (Maternitatea Medicover) completează serviciile din ambulatoriu, prin maternitate, neonatologie, pediatrie, spitalizare de zi și imagistică medicală avansată. Un avantaj esențial pentru familii este disponibilitatea unei gărzi de pediatrie 24/7, care asigură acces permanent la evaluare și îngrijire medicală pentru copii. De asemenea, spitalul Medicover Pelican din Oradea oferă, de asemenea, servicii de maternitate, pediatrie, neonatologie și garda permanentã.

Clinica Medicover Victoria dispune de un etaj dedicat exclusiv copiilor, reunind într-un singur loc servicii pediatrice complexe și multiple subspecialități, inclusiv cardiologie pediatrică, chirurgie pediatrică, alergologie pediatrică și ORL pediatric. Prin accesul la evaluări multidisciplinare, investigații moderne și expertiza unei echipe medicale specializate, copiii beneficiază de diagnostic și monitorizare completă într-un mediu prietenos, conceput pentru confortul și siguranța întregii familii.

De la monitorizarea sănătății copiilor, până la servicii specializate pentru adulți, rețeaua Medicover rămâne un partener de încredere pentru sănătatea întregii familii.

Articol susținut de Medicover