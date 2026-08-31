„Tot nu vom vota un guvern PSD”. USR şi-a stabilit priorităţile în noua sesiune parlamentară, cu modificarea legii ANI printre obiective

Uniunea Salvați România (USR) şi-a stabilit, luni, priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară, între acestea numărându-se reforma administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, reforma electorală, cât și modificarea legii ANI. În contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, USR a transmis că nu va vota un guvern PSD sau unul care să conțină „surogați PSD”. Mesajul vine în aceeași zi în care PSD și-a stabilit mandatul de negociere pentru formarea unui nou Guvern și a anunțat că își asumă guvernarea.

„Grupurile parlamentare ale USR au stabilit priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară”, a anunțat formațiunea politică într-un comunicat de presă citat de News.ro.

„Statul trebuie să înceapă o reorganizare prin comasarea localităţilor prea mici pentru a se susţine, dar şi o comasare a judeţelor, iar la reducerea cheltuielilor cu propria funcţionare poate contribui şi digitalizarea serioasă a accesului la servicii publice”, spune USR.

USR vrea şi reforma serviciilor secrete și propune limitarea la maximum 2 mandate a câte 4 ani pentru toţi şefii serviciilor secrete, alături de interdicţia angajaţilor serviciilor secrete de a lucra în consultanţă după încetarea activităţii.

USR va susţine şi eliminarea supraimpozitării contractelor cu normă parţială, a mai transmis formațiunea politică.

„Protecţia minorilor în mediul online – mai puţin timp în faţa ecranelor, mai mult timp pentru socializarea reală, protecţie sporită faţă de prădătorii online. Reforma electorală – mai multă putere pentru oameni prin alegerea primarilor şi a preşedinţilor de consilii judeţene în două tururi, dar şi reducerea numărului de parlamentari”, sunt alte priorităţi anunţate de USR.

„Tot nu vom vota un guvern PSD”

USR anunţă că va insista pentru modificarea Legii ANI în conformitate cu legislaţia europeană care nu permite sancţiuni retroactive.

„Ne dorim ca 770 de milioane de euro să nu fie pierduţi pentru o răzbunare politică a PSD ce încalcă limitele statului de drept şi libertatea timişorenilor de a alege”, a menţionat USR.

În contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern USR a transmis nu va susține o eventuală formulă guvernamentală în care PSD să aibă un rol.

„Şi, nu, tot nu vom vota un guvern PSD sau care să conţină surogaţi PSD”, spune USR.

Poziția formațiunii vine în contextul în care PSD și-a stabilit luni mandatul de negociere pentru formarea unui nou guvern. Social-democrații au decis că vor susține fie formarea unui guvern minoritar social-democrat, fie a unui guvern politic construit „în jurul PSD”.