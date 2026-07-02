Toți membrii unei cunoscute trupe rock din Venezuela au murit în urma cutremurelor devastatoare

Toți cei patru membri ai formației de nu-metal Van Der Dijs au murit după ce clădirea în care repetau s-a prăbușit în timpul seismelor violente din Venezuela din 24 iunie, potrivit Euronews.com

Cei patru muzicieni, solistul Manuel van Der Dijs, chitaristul Gabriel Gomez, basistul Xander Hernández și bateristul Abraham Foucault, se aflau în clădirea Costamar II din statul costier La Guaira în momentul producerii dezastrului, a scris publicația venezuelene Ultimas Noticias.

Statul La Guaira se numără printre zonele cele mai grav afectate de dezastru, iar cadavrele lor au fost recuperate ulterior din dărâmături de către echipele de salvare.

Van Der Dijs era o trupă de nu-metal (un subgen al muzicii rock care îmbină chitarele grele de metal cu influențe din hip-hop și rock alternativ) în ascensiune pe scena rock din Venezuela.

Formația s-a înființat în anul 2024 și a lansat primul single, intitulat „Nemesis”, mai târziu în același an. Trupa a continuat să lanseze și alte melodii, cel mai recent single fiind „15 Minutos”, lansat cu doar o lună în urmă.

Pe data de 19 iunie, membrii trupei au susținut un concert cu casa închisă la Centro de Arte Moderno din La Castellana, Caracas. Pagina lor oficială de Instagram promova următoarele concerte pe care formația urma să le susțină în toată țara.

Cutremurele care au lovit Venezuela au înregistrat magnitudini de 7,2 și 7,5, provocând distrugeri pe scară largă în întreaga țară și punând națiunea în fața unei crize umanitare majore. În prezent, spitalele sunt suprasolicitate, iar echipele de salvare continuă să caute printre clădirile prăbușite.

Până în acest moment, s-au confirmat peste 2.290 de decese, alături de mii de răniți și numeroase persoane care sunt încă date dispărute.