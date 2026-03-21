Toți militarii români din Irak au revenit în țară. Armata explică decizia de retragere

Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq, anunță MApN.

Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali, spune ministerul.

Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik din Turcia și Ramstein din Germania, de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare.

„Decizia de retragere a fost determinată de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat”, transmite Armata.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugareni, „au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor”.

„Ministerul Apărării Naționale reafirmă angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței”, transmite instituția.

Misiunea NATO în Irak a fost transferată în întregime în Europa

NATO a ajustat postura misiunii sale din Irak, relocând în siguranță întregul personal din Orientul Mijlociu în Europa, transmite Alianța Nord-Atlantică, potrivit TVR.

„Aș dori să mulțumesc Republicii Irak și tuturor aliaților care au contribuit la relocarea în siguranță a personalului NATO din Irak”, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat în Europa. „De asemenea, doresc să le mulțumesc femeilor și bărbaților dedicați din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat activitatea pe parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști.”

Ultimii membri ai Misiunii NATO din Irak au părăsit țara pe 20 martie.

Misiunea NATO din Irak își va continua activitatea de la Comandamentul Forțelor Reunite de la Napoli. Misiunea este una necombatantă, de consiliere și dezvoltare a capacităților, menită să sprijine Irakul în construirea unor instituții și forțe de securitate mai sustenabile, transparente, incluzive și eficiente, astfel încât acestea să poată stabiliza țara, combate terorismul și preveni revenirea ISIS / Daesh.