Totul arată că serviciile secrete ruse au comandat actul de sabotaj fără precedent. Anunțul Poloniei după ce o explozie a distrus o secțiune de cale ferată

O cale ferată care face legătura dintre Varșovia și o regiune estică aflată la granița cu Ucraina a fost deteriorată de o explozie, duminică, iar oficialii polonezi spun acum că Moscova a fost cel mai probabil implicată, scrie Reuters.

Totul indică faptul că serviciile secrete ruse au comandat un act de sabotaj care a deteriorat o secțiune de cale ferată în weekend, a declarat marți un purtător de cuvânt al ministrului serviciilor speciale poloneze.

Explozia care a avariat o linie ferată poloneză pe ruta către Ucraina a fost un „act de sabotaj fără precedent”, a declarat luni premierul Donald Tusk, promițând că îi va prinde pe cei responsabili pentru acest incident.

Potrivit informațiilor transmise de postul public de radio din Polonia, un mecanic de tren a semnalat mai întâi apariția unor nereguli pe linia de cale ferată duminică dimineața, în apropierea satului Życzyn, la aproximativ 100 km de capitala Poloniei, potrivit poliției din orașul Radom, situat în centrul țării.

Trenul a frânat înainte de a ajunge la secțiunea deteriorată și nimeni nu a fost rănit – în garnitură se aflau doi pasageri și mai mulți membri ai echipajului.

Tusk a spus luni că explozia „este un act de sabotaj fără precedent care vizează securitatea statului polonez și a cetățenilor săi”.

„O anchetă este în curs de desfășurare. La fel ca în cazurile anterioare de acest gen, îi vom prinde pe făptași, indiferent cine îi susține”, a spus el.

„Această rută este folosită și pentru transportul de arme către Ucraina”, a mai declarat Tusk într-un discurs video. „Din fericire, nu s-a produs nicio tragedie, dar implicațiile legale sunt foarte grave”, a spus el.