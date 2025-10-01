Totul despre „paralizia bugetară” din SUA: cine e afectat, cât de des are loc și cum e afectată economia

O închidere a guvernului, așa cum este cel mai frecvent utilizat în Statele Unite termenul, este o încetare forțată a majorității operațiunilor și serviciilor neesențiale (adică cele care nu sunt considerate necesare pentru a proteja securitatea națională, sănătatea publică, siguranța publică sau proprietatea) din cauza lipsei de finanțare.

Lipsa de finanțare în sine rezultă din eșecul Congresului de a adopta sau din refuzul președintelui de a semna unul sau mai multe dintre proiectele de lege anuale adoptate în mod normal până la începutul fiecărui an fiscal, la 1 octombrie. Fără aceste legi, majoritatea departamentelor și agențiilor federale nu au voie să cheltuiască bani sau să angajeze cheltuieli.

Cine este afectat de închiderea guvernului?

Cei mai direct afectați de închiderea guvernului sunt angajații departamentului sau agenției forțate să se închidă sau să înceteze să își plătească angajații, scrie britannica.com.

Printre sutele de mii de angajați federali, majoritatea sunt concediați temporar sau plasați în concediu fără plată, în timp ce alții – în special cei care prestează servicii esențiale, cum ar fi aplicarea legii, protecția frontierelor și controlul traficului aerian – sunt forțați să lucreze fără plată (deși acești lucrători sunt de obicei compensați pentru munca lor neplătită odată ce proiectul de lege privind creditele este adoptat).

De asemenea, sunt afectați contractorii guvernamentali și angajații acestora, precum și un număr mare de alte companii de la care agențiile federale achiziționează produse sau servicii – dintre care unele pot intra in faliment ca urmare a acestei închideri.

De asemenea, au loc încetarea sau încetinirea serviciilor guvernamentale regulate, cum ar fi emiterea de pașapoarte, procesarea împrumuturilor sau subvențiilor comerciale și acordarea de granturi federale către guvernele statale și locale, întreținerea parcurilor naționale și efectuarea de inspecții privind siguranța alimentară.

Închiderile mai lungi și mai ample pot afecta întreaga economie prin reducerea costurilor SUA. Biroul Bugetar al Congresului (CBO), un fel de Comisie Națională de Prognoză a SUA, a estimat că închiderea parțială din decembrie 2018 până în ianuarie 2019 a redus PIB-ul cu 3 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea al anului 2018 și cu 8 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2019.

Cine nu este afectat de închiderea guvernului?

Principalele programe de asistență socială, inclusiv Securitatea Socială și Medicare, nu sunt afectate de închiderile guvernamentale, deoarece sunt finanțate prin legi care nu necesită aprobarea anuală a Congresului. Cu toate acestea, astfel de programe lucrează cu servicii auxiliare care pot fi oprite în timpul unei închideri. În timpul unor închideri. De exemplu, Administrația Securității Sociale nu a putut emite carduri de Securitate Socială.

Rezerva Federală și Serviciul Poștal al SUA rămân, de asemenea, pe deplin funcționale, deoarece ambele primesc finanțare din alte surse decât guvernul federal. Deși instanțele federale primesc cea mai mare parte a finanțării prin alocări de fonduri ale Congresului, acestea pot, în general, să continue să funcționeze pentru o perioadă limitată de timp, bazându-se pe soldurile taxelor judiciare și pe rezervele de numerar reportate din anii fiscali precedenți.

Judecătorii federali înșiși, inclusiv judecătorii Curții Supreme, sunt, de asemenea, imuni la concedieri temporare. Membrii Congresului sunt exceptați de la concedieri temporare, deoarece statutul lor de angajați plătiți este garantat de lege și chiar de Constituția SUA, care prevede că „Senatorii și reprezentanții vor primi o compensație pentru serviciile lor, care va fi stabilită prin lege și plătită din Trezoreria Statelor Unite” (Articolul I, Secțiunea 6). Constituția garantează, de asemenea, salariul președintelui Statelor Unite, care „va primi, la date stabilite, pentru serviciile sale, o compensație care nu va fi nici mărită, nici diminuată pe durata perioadei pentru care a fost ales” (Articolul II, Secțiunea 1).

Cât de frecvente sunt închiderile guvernamentale?

Din anii 1970 până în prezent au existat 21 de închideri guvernamentale, cu o durată cuprinsă între 1 și 34 de zile întregi. Datele de început și de sfârșit ale celor mai lungi 10 închideri, precum și președinții asociați acestora, sunt enumerați mai jos:

22 decembrie 2018 – 25 ianuarie 2019 (34 de zile); Donald Trump 16 decembrie 1995 – 6 ianuarie 1996 (21 de zile); Bill Clinton 1–18 octombrie 1978 (17 zile); Jimmy Carter 1–17 octombrie 2013 (16 zile); Barack Obama 1–13 octombrie 1977 (12 zile); Jimmy Carter 1–12 octombrie 1979 (11 zile); Jimmy Carter 1–11 octombrie 1976 (10 zile); Gerald Ford 1–9 noiembrie 1977 (8 zile); Jimmy Carter 1–9 decembrie 1977 (8 zile); Jimmy Carter 14–19 noiembrie 1995 (5 zile); Bill Clinton