Totul despre viata, afacerile si scandalurile cu Tudor Tim Ionescu sau Tudy, noul viceprimar al Capitalei

„Nu vin deloc din zona mondena, imi pare rau sa va dezamagesc aici”, a declarat imediat dupa ce-a fost ales viceprimar al Bucurestiului Tudor Tim Ionescu (ALDE), cunoscut sub numele de Tudy in presa tabloida, care a mai precizat ca a facut trei facultati si doua masterate la Bruxelles. Ce a retinut, totusi, de-a lungul timpului presa despre viceprimarul Tudy? Cu ce se ocupa, ce afaceri face si, mai ales, cine sunt parintii, partenerii sai si lumea pe care o frecventeaza? Ce stim despre noul viceprimar?

Potrivit profilului sau de Linkedin, Tudor Tim Ionescu (31 de ani) sustine ca vorbeste fluent patru limbi straine, la care mai adauga si chineza si olandeza. In profilul sau mentioneaza ca a terminat Universite Libre de Bruxelles si se prezinta in in urmatorii termeni:

Tudor Ionescu Foto: Facebook „Speaking fluently 4 foreign languages (Eng,Fr, Sp, It), having 3 university degrees in Political Science, Law and International Trade, 2 Masters Degree in Compared Politics and European Studies, having a 2 year experience in the European Parliament and a 4 year experience as General Manager of my own firm, with its wineshop being the number 1 wineshop in the Murfatlar franchise across Romania, I wish to pursuit my career in the field of both international relations, European Union institutions and trade, by which I know I will generate the best synthesis between national and international level, objective to which I commit fully. My capacities to adapt and withstand in unpredictable situations, as my ability to communicate information in a pleasent manner to most diverse typologies of audiences acquired through my activities as trainer, speaker and coach help me in organising and fulfilling my objectives in the best way possible.”

Potrivit unei investigatii realizate in august 2014 de Romania Curata, numele lui Tudor Ionescu figura pe lista scurta de candidati la concursul de admitere in Corpul Diplomatic si Consular al Romaniei – 2014, care au reusit sa treaca de primele doua etape de selectie.

Profilul realizat atunci de Romania Curata retine urmatoarele detalii:

„ Ionescu Tudor Tim , alias Tudy, a fost stagiar la Parlamentul European la cabinetul lui Cristian Busoi (2009-2010) si Luis Yanez Branuevo Garcia . Tudy a fost absolvent (conform CV-urilor care circula pe net) de stiinte politice si al Institutului de Studii Europene, avand si un master la Bruxelles.

, alias Tudy, a fost stagiar la Parlamentul European la cabinetul lui (2009-2010) si . Tudy a fost absolvent (conform CV-urilor care circula pe net) de stiinte politice si al Institutului de Studii Europene, avand si un master la Bruxelles. Nasul sau, conform articolelor de presa, ar fi Calin Popescu Tariceanu , care ar fi fost coleg de facultate cu tatal sau. In 2008, a devenit membru PNL si a trimis cv-ul sau tuturor europarlamentarilor liberali, provocandu-i pe facebook sa-i testeze valoarea: <>, a scris Tudy pe Facebook.

, care ar fi fost coleg de facultate cu tatal sau. In 2008, a devenit membru PNL si a trimis cv-ul sau tuturor europarlamentarilor liberali, provocandu-i pe facebook sa-i testeze valoarea: <>, a scris Tudy pe Facebook. Norica Nicolai este europarlamentara care a apreciat calitatile lui Tudy: <>. Tudy a facut parte dintr-o trupa de stand-up comedy, a facut modelling si a fost membru al juriului la Festivalului Anual de Teatru Les Caprices din Bruxelles”

Afis ALDE pe pagina de Facebook a lui Tudy

Foto: Facebook

In cele din urma, cu toate cele patru-sase limbi straine trecute in CV, Tudy a picat examenele de intrare in MAE, asa ca n-a mai ajuns diplomat.

Site-ul stiripesurse.ro retine insa ca a participat la campania pentru europarlamentare a lui Mircea Diaconu, iar, in cele din urma, s-a inscris in partidul lui Calin Popescu Tariceanu – ALDE, unde este responsabil la ALDE de relatiile externe ale partidului.

Potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro, tatal lui Tudy, Cezar Ionescu, este nu doar fost coleg de facultate, ci a facut si afaceri impreuna cu Calin Popescu Tariceanu.

Seful ALDE l-ar fi impus in timpul negocierilor cu PSD pe Tudor Tim Ionescu, care este si finul sau, pentru pozitia de viceprimar, sub amenintarea ca altfel va rupe orice intelegere. Fara voturile ALDE, PSD nu poate forma majoritate in Consiliul General.

Potrivit declaratiei de avere depusa pe data de 28.06.2016 la inceputul mandatului de consilier general ALDE, Tudor Tim Ionescu raporteaza un apartament in suprafata de 68 de mp dobandit prin mostenire in 1996, pe care il imparte jumatate cu Zarcula Eugen.

Mai declara un autoturism Volkswagen din 2009 si un motociclu Piagio din 2011. La capitolul firme, Tudor Ionescu raporteaza doar calitatea de manager general la Wine Willage SRL, de unde sustine ca incaseaza un venit anual de 1524 de RON, adica ceva mai mult de 100 de RON pe luna. Nu raporteaza bani in conturi sau alte bunuri de valoare.

Tudor Tim Ionescu si afacerile cu vinuri

Foto: Facebook

„De cinci ani de zile sunt antreprenor in zona vinurilor, nu vreau sa dau mai multe detalii sa nu fac reclama, am un magazin in zona Pietei Obor”, a declarat Tudy dupa numirea in functia de viceprimar.

Dar ce fel de antreprenor s-a dovedit in toti acesti ani?

In 2013, presa locala semnala deschiderea unui magazin care i-ar apartine in Piata Centrala din Giurgiu. In mai 2015, tot presa locala semnala ca Tudy nu se prea descurca in afaceri. „In primii doi ani de activitate intreprinzatorul a avut un profit total de doar 28.000 de lei, adica numai 1.166 de lei /luna. Al treilea an a fost insa si mai slab, magazinul inregistrand o pierdere de 190.000 de lei. Tudy mai are insa o afacere, in domeniul panificatiei si al produselor de patiserie, dar si aici in ultimii 3 ani, a avut o pierdere de 120.000 de lei”, noteaza publicatia Jurnal Giurgiuvean.

Potrivit declaratiei de interese, Tudor Tim Ionescu declara ca este asociat la trei societati, pe care le si administreaza: SC Wine Willage SRL, ATMA Nana SRL si AS-PO Constructii Masini SRL.

Potrivit datelor de la Registrul Comertului, in SC AS-PO Constructii, infiintata in 1991, figureaza asociat cu Zarcula Eugen Tiberiu Ioan (cu care imparte apartamentul mostenit). Potrivit informatiilor de la Registru, acest asociat are in prezent nu mai putin de 90 de ani, fiind nascut in 1926. Domeniul de activitate al firmei este „fabricarea de pompe si compresoare”. Pare sa fie singura afacere de anvergura dar ea a fost inceputa in anii 90 de altii, cand Tudy era copil.

Site-ul companiei se lauda cu clienti mari, atat de stat cat si privati: CET Arad, CET Govora, Conpet Ploiesti, OMV Petrom Brazi, Petrotel Lukoil, Rafinaria Darmanesti, Rafinaria Petrobrazi, RAFO Onesti, Rominserv Petromidia, Azomures, Arpechim Pitesti etc. (Vezi aici lista completa a clientilor).

In aceasta afacere, Tudor Tim Ionescu figureaza ca asociat cu 25% si administrator. Mai ciudat este ca Tudor Ionescu nu raporteaza venituri de la aceasta firma, desi figureaza in acte ca administrator.

In SC ATMA NANA SRL, infiintata in 2011, Tudor Ionescu figureaza asociat alaturi de acelasi Zarcula Eugen Tiberiu Ioan, care detine 33, 3% din firma, care are ca obiect de activitate fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.

In SC Wine Willage SRL, infiintata tot in 2011, Tudor Ionescu figureaza asociat detinand cote egale de 33, 3% alaturi de Vaida Muntean Claudiu Andrei si Angel Alexandru, cel mai probabil colegi de generatie, amandoi avand 31 de ani. Firma are ca obiect de activitate comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate. Munteanu Claudiu Andrei Vaida mai apare asociat in firmele Kros Business Solution SRL si DC Global Advertising.

Insa cele mai multe informatii despre Tudor Ionescu apar in presa mondena de acum patru-cinci ani, cand relatia sa cu Oana Zavoranu tinea capul de afis al tabloidelor dar si mult dupa.

Notă editorială (13 octombrie 2026): Mai multe elemente ale acestui articol au fost editate pentru a elimina detalii privind viața privată care nu sunt relevante pentru subiectul de interes public. Informațiile referitoare la alegerea viceprimarilor Capitalei au fost păstrate.