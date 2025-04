„Totul ține de momentul schimbării”. Cât de mare este pericolul ca inteligența artificială să ne ia locurile de muncă

Daniel Dines, CEO-ul și fondatorul companiei IT româno-americane UiPath, spune că, în pofida progreselor importante realizate de tehnologia inteligenței artificiale (A.I.) în ultimii trei ani, aceasta încă nu este în măsură să înlocuiască locurile de muncă din numeroase industrii. Însă asta nu înseamnă că joburile așa cum le știm nu se vor schimba, potrivit acestuia.

„Dacă suntem realiști acum, totul ține de momentul schimbării, nu de schimbare în sine. Jobul tău și jobul meu s-au schimbat în timp. Joburile se schimbă. Totul e o chestiune de când se va întâmpla și cât de comprimat va fi acel proces de schimbare. În acest moment, nu sunt atât de îngrijorat că va veni brusc”, a declarat Dines într-un amplu interviu acordat site-ului tech The Verge.

El a făcut acest comentariu după ce a fost întrebat de jurnaliștii de la The Verge despre concedierile făcute de UiPath anul trecut și cum vede discuțiile despre A.I. și opiniile potrivit cărora „automatizarea va ajunge în companiile noastre și vom rămâne cu toții fără locuri de muncă”.

Dines a spus că oamenii care analizează inteligența artificială și se uită la cazurile reale de utilizare a acesteia încă așteptă să vadă o adoptare pe scară largă. „În prezent, este un câștig de productivitate, mai degrabă un tip de A.I. asistent. Întreb ceva, primesc un răspuns, îmi fac treaba puțin mai repede și mai bine. Încă nu s-a ajuns în punctul în care să afecteze cu adevărat volume uriașe din populație”.

Dines spune că sistemele A.I. avansate vor schimba modul în care arată locurile de muncă

„Cred că A.I.-ul „agentic” este unul dintre pașii către implementarea A.I. într-un context mai degrabă de tip enterprise, iar asta ar putea accelera modul în care se transformă joburile. Ce vreau să spun cu asta? Cred că un job, în ziua de azi, nu e o sarcină simplă. Sunt foarte puține persoane ale căror joburi pot fi descrise ca o singură sarcină. Așadar, un job înseamnă o multitudine de lucruri operaționale, lucruri repetitive și multe sarcini ad-hoc. Depinde de medii și de afaceri diferite”, a mai spus acesta.

Termenul de A.I. agentic se referă la sisteme de inteligență artificială care oferă luarea autonomă a deciziilor, cu capacități de învățare și adaptare și raționament avansat.

„Cred că multe dintre sarcinile repetitive au fost deja rezolvate. Avem tehnologia necesară pentru a elimina, practic, multe dintre ele din activitatea cuiva. Acum avem și tehnologia care să ajute oamenii cu mai multe dintre acele sarcini ad-hoc, cum ar fi cele de cercetare. Cred că joburile se vor muta mai mult către zone în care oamenii iau decizii. Vor analiza ce informații aduc agenții și cum le combină. Agenți plus automatizare”, a mai declarat Daniel Dines pentru The Verge.

„Oamenii vor analiza, vor lua decizii, iar apoi acțiunile vor fi duse la capăt de fluxuri de lucru din mediul enterprise, de roboți pe care deja îi avem. Așadar, joburile se vor transforma mai mult în activități de luare a deciziilor, inspecții și supraveghere de pe un plan de comandă”, și-a explicat el punctul de vedere.

Concedieri la UiPath

StartupCafe amintea luna trecută că în iulie 2024 UiPath a anunțat un val suplimentar de concedieri, care vizau 420 de angajați, adică 10% din forța sa de muncă la nivel internațional. Procesul de reducere de personal a fost programat să se finalizeze până pe 30 aprilie 2025.

Potrivit unui raport publicat de UiPath pe 12 martie, compania a avut venituri totale de 1,42 miliarde de dolari, în anul său fiscal 2025, care s-a încheiat pe 31 ianuarie 2025, în creștere față de anul fiscal precedent, când a obținut venituri de 1,3 miliarde de dolari.

Compania a rămas, însă pe pierderi, cu 73,69 milioane de dolari net, în scădere totuși față de anul fiscal precedent, când înregistrează pierdere netă de 89,88 de milioane de dolari.

Imediat după anunțarea rezultatelor financiare, acțiunile UiPath, listate pe Bursa de la New York, au scăzut cu aproximativ 15%. În prezent, titlurile UiPath se tranzacționează la un preț sub 10 dolari, iar compania a scăzut ca valoare de piață la 5,4 miliarde de dolari, mult sub nivelul său maxim de 40 de miliarde de dolari, pe care UiPath la atins în mai 2021.