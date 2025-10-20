Totuldespremame.ro: Oscar și Tanti Roz: Lecția despre viață, curaj și miracolul fiecărei zile

Recomandrea de azi pentru citit vine cu romanul grafic Oscar și Tanti Roz de Éric-Emmanuel Schmitt, publicat la Editura Humanitas Junior. Povestea emoționantă a lui Oscar, un băiețel în vârstă de zece ani, o aflăm din amintirile bătrânei Tanti Roz, infirmieră la spitalul unde se află internat băiețelul. Acesta, după ce a tras cu urechea la ușa cabinetului doctorului Düsseldorf, a aflat că urmează să moară, deoarece cancerul de care suferă nu este tratabil. Ne putem imagina, măcar în parte, avalanșa de sentimente care-l încearcă pe Oscar, de la furie și neputință până la confuzie și revoltă. Verdictul acesta al morții iminente pare să-l izoleze pe copil de toată lumea, și mai ales de cei mai dragi oameni – părinții –, prinși, la rândul lor, în propria suferință.

Articol susținut de Editura Humanitas