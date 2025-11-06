Trafic aerian oprit la un aeroport din Suedia după observarea unor drone

Traficul aerian a fost suspendat la Aeroportul Gothenburg-Landvetter de pe coasta vestică a Suediei, joi, după observarea unor drone în zona aeroportului, a anunțat autoritatea de aviație civilă, citată de cotidianul Aftonbladet, potrivit Reuters.

Publicația de profil Airlive.net spune că sesizările multiple plasau dronele suficient de aproape de aeroport pentru a declanșa o alarmă.

Zborul BA792 al British Airways, care decolase de pe Aeroportul Heathrow din Londra, și zborul Lufthansa LH181, de la Frankfurt, au fost deviate către Copenhaga, Danemarca.

Dronele au provocat perturbări majore în Europa în ultimele luni, forțând închiderea temporară a aeroporturilor din mai multe țări. Unii oficiali au dat vina pe războiul hibrid al Rusiei pentru incidente. Moscova a negat orice legătură cu evenimentele.

În Belgia, aeroporturile din Bruxelles și Liège au fost închise, marți seară, după ce în apropierea lor au fost semnalate drone. Mai multe avioane care urmau să aterizeze acolo au fost redirecționate, iar unele decolări au fost amânate sau anulate, potrivit presei internaționale.

Drone observate și în zona unei baze militare

Tot în Belgia, în weekend, au fost observate drone și deasupra bazei militare Kleine Brogel. Baza este esențială pentru apărarea Belgiei și are și prezență americană. Acolo sunt staționate în prezent avioanele de vânătoare de fabricație americană F-16 și tot acolo vor sta și aeronavele F-35, relata Politico la acel moment.

„Vin să spioneze, să vadă unde sunt avioanele F-16, unde sunt munițiile și alte informații foarte strategice”, a declarat ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pentru RTBF.

Incidentul din weekend Belgia este doar unul dintre cele care au avut loc în perioada recentă în țară și în alte zone din Europa. În septembrie, drone rusești au fost interceptate și doborâte în spațiul aerian al Poloniei, iar o altă dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României. Drone cu origine necunoscută – suspectate că sunt tot ale Rusiei – au perturbat traficul aerian la aeroporturile din Danemarca, Norvegia și Germania.

Ministrul belgian al apărării nu a atribuit Moscovei incidentul din weekend, dar a spus că „rușii încearcă să facă asta în toate țările europene”.

„Sunt rușii acum? Nu pot spune acest lucru, dar motivele sunt clare, iar modalitățile de a face astfel de lucruri sunt și ele foarte clare”, a spus Theo Francken.