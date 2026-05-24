Trafic auto mutat în subteran pe Calea Victoriei, în dreptul Palatului Regal. Străzi centrale din București vor fi pietonale, ca la Viena și Paris – Planul Ciucu

Străzi centrale din București sunt pregătite să fie transformate în zone pietonale „ca în marile orașe europene”, cu promisiunea edilului general că primele efecte vor fi văzute încă din acest an.

Au fost deja alese 40 de zone din București, majoritatea în centrul orașului, iar 10 dintre ele vor fi prioritizate pentru a fi transformate.

Printre aceste zone se numără Bulevardul Magheru, Zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, Str. Arthur Verona, Str. Ion Câmpineanu, Str. General Berthelot, Str. Edgar Quinet și Biserica Enei, Str. Schitu Măgureanu/Scuar Biserica Schit, Splaiul Independenței între Pod Eroilor și Pod Izvor (mal stâng), Splaiul Independenței între Pod Semănătoarea și pod Grozăvești (ambele maluri).

„Principiile pe care îmi bazez viziunea pentru zona centrală sunt pietonalizarea, mai mult spațiu verde de calitate, aer mai curat și eșapament mai puțin”, spune primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu.

