Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Polițiștii fac cercetări privind un accident produs pe A2

Circulațla a fost deviată, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită.

Centrul Infotrafic a anunțat că traficul a fost deviat de pe Autostrada A2 sensul Constanţa – Bucureşti, între kilometrii 143 şi105 (Feteşti – Drajna) către DN 3A, pentru cercetarea împrejurărilor producerii unui accident la kilometrul 142, în zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa.

O persoană necesită îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se afla s-a ciocnit cu un ansamblu rutier.

Centrul Infotrafic estimează reluarea circulaţiei pe Autostrada A2 după ora 13.00.