Trafic închis pe un tronson al autostrăzii A3. Care sunt traseele de deviere a circulației

Traficul rutier va fi închis, începând de joi, pe autostrada A3, între Nuşfalău şi Suplacu de Barcău, judeţul Sălaj, pentru realizarea unor lucrări de racordare a bretelei care va supratraversa autostrada la DN 19B şi de racordare a două subsecţiuni ale autostrăzii. Totodată, se instituie restricţii şi pe mai multe drumuri naţionale, în aceeaşi zonă, informează News.ro.

​Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, începând de joi, se închide circulaţia pe Autostrada A3, judeţul Sălaj, pe ambele căi, pe sectorul cuprins între km 66+500 (nodul rutier Nuşfalău) şi km 79+854 (Suplacu de Barcău).

Decizia a fost luată pentru executarea unor lucrări pentru finalizarea Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău-Borş, Subsecţiunea 3C1: Suplacu de Barcău- Chiribiş (km 4+200 – km 30+550)”.

Astfel, se vor desfăşura lucrări de racordare a bretelei care va supratraversa autostrada A3 (jud. Sălaj) la DN 19B, lucrări de racordare a autostrăzii A3 (jud. Sălaj) subsecţiunea 3C1 (Suplacu de Barcău – Chiribiş) cu subsecţiunea 3B5 (Suplacu de Barcău – Nădăşelu).

Totodată, pentru realizarea lucrărilor de racordare a bretelei care va supratraversa autostrada A3 la DN 19B, în zona km 42+550, se vor institui restricţii de circulaţie pe partea dreaptă a drumului naţional, pe sectorul cuprins între km 42+250 – km 42+750.

Traficul rutier pe DN 19B, în această etapă, se va desfăşura deviat în ambele sensuri, pe câte o bandă de circulaţie pe sens, fiecare bandă de circulaţie având lăţimea de 3 metri.

Traficul rutier de pe direcţia de deplasare Suplacu de Barcău – Nădăşelu va fi deviat pe banda de circulaţie aferentă sensului opus, iar deplasarea autovehiculelor de pe direcţia de deplasare Nădăşelu – Suplacu de Barcău se va realiza pe structura nou construită pe partea stângă a drumului.

Circulaţia rutieră pe DC 93, către şi dinspre localitatea Marca, va fi asigurată pe breteaua nou construită în cadrul proiectului.

Circulaţia se va desfăşura pe perioada de închidere a sectorului de autostradă menţionat pe DN 19B, pentru direcţia de deplasare Marghita – Nuşfalău şi retur, astfel: DN 19B, Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nuşfalău.

Pentru informarea participanţilor la trafic, atât pe DN 19B, cât şi pe DN 1H, se vor monta şi panouri de presemnalizare a rutei ocolitoare, înaintea intersecţiilor pe care se va devia traficul.