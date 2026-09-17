Trafic închis pe un tronson al autostrăzii A3. Care sunt traseele de deviere a circulației
Traficul rutier va fi închis, începând de joi, pe autostrada A3, între Nuşfalău şi Suplacu de Barcău, judeţul Sălaj, pentru realizarea unor lucrări de racordare a bretelei care va supratraversa autostrada la DN 19B şi de racordare a două subsecţiuni ale autostrăzii. Totodată, se instituie restricţii şi pe mai multe drumuri naţionale, în aceeaşi zonă, informează News.ro.
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, începând de joi, se închide circulaţia pe Autostrada A3, judeţul Sălaj, pe ambele căi, pe sectorul cuprins între km 66+500 (nodul rutier Nuşfalău) şi km 79+854 (Suplacu de Barcău).
Decizia a fost luată pentru executarea unor lucrări pentru finalizarea Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău-Borş, Subsecţiunea 3C1: Suplacu de Barcău- Chiribiş (km 4+200 – km 30+550)”.
Astfel, se vor desfăşura lucrări de racordare a bretelei care va supratraversa autostrada A3 (jud. Sălaj) la DN 19B, lucrări de racordare a autostrăzii A3 (jud. Sălaj) subsecţiunea 3C1 (Suplacu de Barcău – Chiribiş) cu subsecţiunea 3B5 (Suplacu de Barcău – Nădăşelu).
Totodată, pentru realizarea lucrărilor de racordare a bretelei care va supratraversa autostrada A3 la DN 19B, în zona km 42+550, se vor institui restricţii de circulaţie pe partea dreaptă a drumului naţional, pe sectorul cuprins între km 42+250 – km 42+750.
Traficul rutier pe DN 19B, în această etapă, se va desfăşura deviat în ambele sensuri, pe câte o bandă de circulaţie pe sens, fiecare bandă de circulaţie având lăţimea de 3 metri.
Traficul rutier de pe direcţia de deplasare Suplacu de Barcău – Nădăşelu va fi deviat pe banda de circulaţie aferentă sensului opus, iar deplasarea autovehiculelor de pe direcţia de deplasare Nădăşelu – Suplacu de Barcău se va realiza pe structura nou construită pe partea stângă a drumului.
Circulaţia rutieră pe DC 93, către şi dinspre localitatea Marca, va fi asigurată pe breteaua nou construită în cadrul proiectului.
Circulaţia se va desfăşura pe perioada de închidere a sectorului de autostradă menţionat pe DN 19B, pentru direcţia de deplasare Marghita – Nuşfalău şi retur, astfel: DN 19B, Marghita – Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nuşfalău.
Pentru informarea participanţilor la trafic, atât pe DN 19B, cât şi pe DN 1H, se vor monta şi panouri de presemnalizare a rutei ocolitoare, înaintea intersecţiilor pe care se va devia traficul.