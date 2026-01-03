Trafic intens pe Valea Prahovei. Coloană de mașini de 7 kilometri la Comarnic

Traficul este aglomerat sâmbătă pe DN1, fiind formate coloane de vehicule la Comarnic, Buşteni şi Sinaia, anunță News.ro, citând Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova. Mai multe echipaje de Poliție sunt în zonele aglomerate, pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere.

„Poliţiştii Serviciului Rutier Prahova sunt prezenţi, încă de la primele ore ale dimineţii, în punctele cheie de pe DN 1 – E60. Peste 30 de poliţişti rutieri dirijează circulaţia şi depun eforturi constante pentru a asigura fluenţa traficului şi pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere. Echipajele comunică permanent între ele, intervin prompt şi îi sprijină pe conducătorii auto să circule în siguranţă, adaptând măsurile în timp real, în funcţie de evoluţia valorilor de trafic”, a transmis, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova.

Pe DN 1 – E60, în judeţul Prahova, se înregistrează valori ridicate de trafic, în special pe sensul de deplasare către Braşov, ca urmare a intensificării deplasărilor specifice începutului de an.

Pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploieşti – sensul giratoriu Strejnicu, traficul se desfăşoară intens pe ambele sensuri de deplasare.

În oraşul Comarnic, valorile de trafic sunt crescute, iar pe sensul către Braşov s-a format o coloana de aproximativ 7 kilometri.

În Sinaia, circulaţia se desfăşoară în coloană de aproximativ 4 km, iar în Buşteni s-a format o coloană de aproximativ 3 km, pe sensul de deplasare către Braşov.

„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă sporită, să păstreze distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite manevrele riscante, mai ales în zonele unde se circulă în coloană. Având în vedere temperaturile negative, este esenţială verificarea stării tehnice a autovehiculelor şi utilizarea anvelopelor de iarnă conforme. Pentru reducerea timpilor de deplasare, şoferii sunt rugaţi să îşi planifice traseul din timp şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren”, transmit poliţiştii.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte cu stricteţe semnificaţia indicatoarelor şi semafoarelor, precum şi indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren, chiar şi în situaţiile în care acestea diferă temporar de regulile obişnuite de circulaţie.

„Măsurile dispuse de poliţişti au ca unic scop fluidizarea traficului şi prevenirea producerii de evenimente rutiere, iar respectarea lor contribuie în mod direct la siguranţa tuturor participanţilor la trafic”, mai recomandă Poliţia.

Pentru evitarea zonelor aglomerate de pe DN 1, pot fi avute în vedere, în funcţie de destinaţie, rutele alternative DN 1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia – Braşov şi DN 72 Ploieşti – Târgovişte, cu continuare spre Braşov pe DN 71 şi DN 73. Pentru traficul local, rutele judeţene adiacente pot contribui la evitarea sectoarelor unde se circulă în coloană.