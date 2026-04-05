Tragedie în Germania. Trei persoane, între care o mamă și bebelușul ei, au murit după ce un copac doborât de vânt a căzut peste ei

Trei persoane, inclusiv o fetiță de 10 luni, au murit duminică în nordul Germaniei după ce un copac doborât de vânt a căzut peste un grup de persoane, în timpul unei vânători de ouă de Paște, au anunțat autoritățile, potrivit CNN.

Aproximativ 50 de persoane dintr-un centru rezidențial pentru mame tinere, femei însărcinate și copii participau la eveniment, organizat într-o zonă împădurită din apropierea localității Satrupholm, în jurul orei 11:00, când un copac de aproximativ 30 de metri s-a prăbușit peste grup, potrivit poliției.

Patru persoane au rămas prinse sub copac. O tânără de 21 de ani și o adolescentă de 16 ani au fost resuscitate de echipele de intervenție, însă au murit la fața locului, iar fiica de 10 luni a uneia dintre ele a decedat ulterior la spital.

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănită și transportată cu elicopterul la spital.

Centrul face parte din sistemul public de protecție a copilului și oferă sprijin femeilor însărcinate și mamelor tinere care au nevoie de ajutor, potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției. Consilieri specializați în gestionarea traumelor au fost trimiși la locul tragediei.

Fotografiile de la fața locului, publicate de site-ul de știri Bild, arătau mai multe ouă de Paște împrăștiate pe jos și două dintre victime acoperite cu cearșafuri albe.

Zona fusese plasată sub avertizare de vânt puternic de către serviciul meteorologic german.