Tragedie la bungee jumping: instructorii au uitat să-i ataşeze coarda de siguranţă. Totul a fost filmat

Brazilianca Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, în vârstă de 21 de ani, a murit sâmbătă în timpul unui salt bungee jumping în statul São Paulo, după ce angajaţii companiei „Entre Cordas” au uitat să ataşeze coarda de siguranţă, scrie News.ro.

Într-o filmare, distribuită pe scară largă pe reţelele de socializare şi de către instituţiile media locale, tânăra este „lansată” de angajaţii companiei care organizează activitatea de pe vârful Podului Esqueleto („Podul Scheletului”) din oraşul Limeira.

Cu toate acestea, frânghia de siguranţă menită să-i amortizeze săritura a rămas în vârful structurii. Se pare că instructorii au uitat să-i ataşeze coarda elastică.

Imediat după săritură, cei prezenţi îşi dau seama de absenţa acestei coarde şi o raportează angajaţilor.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

HORRIFIC FOOTAGE: A 21-year-old woman was pushed off a 40-meter bridge in Limeira, Brazil by bungee jump workers who failed to attach her safety rope. She died from the fall. pic.twitter.com/KdZ51iZ2ab — Open Source Intel (@Osint613) June 13, 2026

Potrivit CNN Brasil, martorii au efectuat manevre de resuscitare în timp ce aşteptau sosirea paramedicilor. Echipajele de urgenţă au declarat-o pe tânără decedată la faţa locului, invocând multiple traumatisme. Poliţia a arestat şase persoane implicate în organizarea evenimentului, relatează Novo Noticias.

Un loc popular pentru bungee jumping

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas era din regiunea São Paulo, potrivit publicaţiei locale. Absolventă în educaţie fizică şi management sportiv, ea postase o fotografie pe reţelele de socializare cu puţin timp înainte de tragedie, în care arăta pregătirile pentru salt.

Compania organizatoare a saltului, „Entre Cordas”, percepea 180 de reali (30,64 euro) per activitate, relatează Novo Noticias. Aceasta urma să îşi ofere serviciile în curând în mai multe oraşe din statele São Paulo şi Minas Gerais. Sâmbătă, începând cu ora 22:00, pagina de Instagram a companiei era inaccesibilă.

Podul Esqueleto este foarte popular printre practicanţii de bungee jumping, judecând după numeroasele fotografii postate pe reţelele de socializare.

Poliţia militară a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele decesului şi responsabilitatea companiei.