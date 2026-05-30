Tragedie pe un tobogan gonflabil. Un copil de 2 ani a murit la Zilele Orașului Satu Mare

Un copil în vârstă de 2 ani a murit vineri seară în urma unui tragic incident petrecut pe un tobogan gonflabil în cadrul evenimentului „Zilele Orașului Satu Mare”, potrivit presasm.ro.

Incidentul a avut loc în zona amenajată pentru cei mici în spatele magazinului „Someșul” din municipiul Satu Mare.

Trei copii se aflau pe tobogan, iar detaliile incidentului sunt pentru moment neclare, dar se pare că aceștia s-ar fi ciocnit între ei, iar copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvatori, potrivit imaginilor difuzate de presasm.ro.

Micuțul de 2 ani a fost resuscitat mai mult de o oră, dar fără rezultat.

Autorităţile nu au transmis încă informaţii oficiale cu privire la ce s-a întâmplat, dar Primăria Satu Mare a luat decizia de a opri toate locurile de joacă.

„Primăria Satu Mare a decis ca, de Ziua Oraşului, toate caruselele şi locurile de joacă din locaţiile dedicate evenimentului să fie oprite. Mai mult, pe viitor, acest tip de divertisment va fi eliminat complet”, este anunţul publicat pe pagina de Facebook a Primăriei Satu Mare.

Încă nu sunt clare circumstanțele în care s-a rănit cel mic și nici care au fost leziunile care i-ar fi provocat decesul.

Zilele Oraşului Satu Mare, organizate de Primăria Municipiului Satu Mare şi Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, ediţia cu numărul 28, anul acesta are loc în perioada 29 – 31 mai.