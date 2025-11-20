Tragerea la sorți pentru barajul de la Cupa Mondială 2026. România își află azi adversarele Foto: Profimedia

România află astăzi cu cine va juca în barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Tragerea la sorți pentru barajul la Cupa Mondială are loc astăzi, de la ora 14.00, în Zurich.

Naționala României de fotbal mai are o șansă să se califice la Cupa Mondială 2026 prin intermediul meciurilor de baraj.

Pentru a ajunge la turneul final de anul viitor, tricolorii trebuie să câștige două meciuri din baraj – semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă, transmite Federația de Fotbal.

Pentru semifinale, România are patru posibile adversare: Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

Astăzi, la ora 14.00, România află exact cu cine va juca pe 26 martie 2026, în barajul pentru Campionatul Mondial, mai exact, în semifinală. Tot astăzi, România află și ce rivali poate avea, dacă se califică în finala din 31 martie, scrie GOLAZO.ro, care va transmite LIVETEXT tragerea la sorți.

Cum se joacă barajul pentru Mondial

42 de țări au asigurate biletele pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2026, organizat în SUA, Canada și Mexic.

Mai sunt disponibile doar 6 locuri, care vor fi ocupate după disputarea meciurilor de baraj.

România a încheiat grupa din preliminariile CM 2026 pe locul 3, sub Austria și Bosnia, însă și-a asigurat locul la baraj grație rezultatelor din Liga Națiunilor.

De aceea, România a fost repartizată în urna a 4-a, unde sunt toate echipele calificate la baraj prin intermediul Ligii Națiunilor. În primele 3 urne, echipele au fost repartizate în funcție de clasamentul FIFA.

Cele 4 urne la tragerea la sorți

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În finală, România poate întâlni una dintre echipele din urnele 2 sau 3, în funcție de cine va câștiga în semifinale.