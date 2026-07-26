Traian Băsescu acuză PSD și PNL că „slăbesc statul”: „Tandemul care de 20 de ani otrăvește țara asta”

Fostul președinte Traian Băsescu a acuzat PSD și PNL că „slăbesc statul” și „îl decredibilizează” prin nerespectarea Constituției și a descris cele două partide drept „un tandem care de 20 de ani otrăvește țara asta”.

Fostul șef al statului a declarat, duminică seară, la Digi24, că atât propunerea făcută de liderul PSD, Sorin Grindeanu, cu privire la înființarea unei comisii de criză în Parlament pentru legile PNRR, cât și propunerea liderului PNL, Ilie Bolojan, cu privire la formarea unui „guvern de armistițiu” se află în afara cadrului constituțional.

„Noi, din 2024, când ne-am bătut joc de Constituție cu ocazia alegerilor, slăbim tot mai mult statul, nerespectând Constituția. Uitați-vă la ei! În primul rând, am avut guvern și întotdeauna nimic nu se întâmpla dacă nu spunea «coaliția». Eu n-am auzit de instituția asta în Constituție. Uitați-vă acum, unul propune să facem «un guvern de armistițiu». Nu știu de «guvern de armistițiu» în Constituție. Altul spune să facem o comisie cu toate partidele la Parlament, adică «să îmi fac eu guvernul meu la Parlament»”, a adăugat Traian Băsescu.

Traian Băsescu acuză PSD și PNL: „Tandemul care de 20 de ani otrăvește țara asta”

El a spus despre liderii PSD și PNL, fără să îi numească explicit, că sunt „oameni care, nerespectând Constituția, slăbesc statul, îl decredibilizează”.

„Ce pot să spui despre situația politică pe care o avem acum? Este rezultatul furtului alegerilor din 2024 – sau, să zicem, poate e prea dur termenul „furt”, dar rezultatul modului în care au fost organizate alegerile, acea combinație, locale cu europarlamentare, cu listă comună PSD-PNL. Cine a înțeles ceva? Anularea alegerilor prezidențiale. Avem rezultatul acelui an 2024, care este un an negru pentru democrația românească”, a continuat fostul șef al statului.

Băsescu consideră că, în 2024, prin succesiunea de evenimente reclamată de el acum, „le-a fost luat românilor dreptul de a avea alegeri cinstite, alegeri corecte”.

„Avem efectele acum. Uitați-vă în ce situație caraghioasă suntem. Cine guvernează? Al treilea partid (…), PNL, deci alegerile n-au dat un rezultat care să fie urmat prin soluții politice. Pentru că au fost niște alegeri falsificate, niște alegeri care n-au avut ca obiectiv alegerea cinstită, ci au avut ca obiectiv menținerea la putere a acestui tandem care de 20 de ani otrăvește țara asta, PNL-PSD”, a mai declarat fostul președinte Traian Băsescu.