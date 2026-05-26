Traian Băsescu și-a recăpătat cetăţenia moldovenească. Maia Sandu: „De azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru”

Fostul președinte Traian Băsescu este din nou cetățean al Republicii Moldova, a anunțat marți șefa statului vecin, Maia Sandu.

„Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova”, a precizat Sandu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Lidera de la Chișinău i-a mulțumit lui Băsescu pentru sprijinul pe care l-a acordat țării sale și a indicat că fostul președinte al României este respectat și „așteptat ca un frate” în Republica Moldova.

„Domnul Președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte – spre un viitor european”, a spus Maia Sandu.

Ea și-a exprimat gratitudinea cetățenilor moldoveni față de Băsescu pentru că „a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova”.

Domnule Băsescu, de azi sunteți nu doar fratele nostru, ci și concetățeanul nostru. Vă așteptăm acasă!

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova

Reacția lui Traian Băsescu

La scurt timp după mesajul transmis de Maia Sandu, Traian Băsescu a scris un scurt mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”, a transmis fostul președinte.

Traian Băsescu a pierdut cetățenia moldovenească în mandatul lui Dodon

Traian Băsescu a rămas fără cetățenia moldovenească în urma unei decizii a fostului preşedinte moldovean Igor Dodon. Fostul șef de stat anunțase anul trecut că va face demersuri pentru a o redobândi.

„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să nu o fac pentru a nu da impresia că este un act electoral. O voi face după alegeri”, a afirmat Traian Băsescu, referindu-se la scrutinul electoral de peste Prut din septembrie 2025.

Într-un interviu acordat în 2018, Dodon argumenta că Traian Băsescu a devenit cetăţean moldovean prin încălcarea legii. Băsescu a atacat în instanţă decretul prin care i-a fost retrasă cetăţenia, însă fără succes.

Fosta primă doamnă Maria Băsescu are în continuare dublă cetăţenie.

Traian Băsescu şi soţia sa Maria au primit în 2016 cetăţenia Republicii Moldova, prin decretul preşedintelui Nicolae Timofti.

În același an, el a fost decorat cu Ordinul „Ştefan cel Mare”, cea mai importantă decoraţie militară a Republicii Moldova, conform Radio Chişinău.