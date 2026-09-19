Traian Băsescu continuă schimbul de replici cu Kelemen Hunor: „Acum își caută stăpân aici”

Traian Băsescu i-a dat o replică lui Kelemen Hunor după ce a fost ironizat de acesta în urma unui apel făcut de fostul președinte împotriva UDMR.

„Să vină «Petrov» și să rezolve problema”, spusese Kelemen Hunor în 14 septembrie, la o zi după ce Traian Băsescu ceruse scoaterea UDMR „afară din jocurile din România”, în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului.

Fostul președinte al României i-a dat o replică, în ediția difuzată sâmbătă a emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

„Eu pot să rezolv problema, am mai rezolvat o dată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma Guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi”, a spus Traian Băsescu.

El a recunoscut că este „un produs al vechiului regim”, cum îl numise liderul UDMR.

„Eu sunt un produs al vechiului regim. Nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat, și am comandat cea mai mare navă a României, deci o navă de un milion de barili, 306 metri, deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei Securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban. El l-a lins. Acum, neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă, își caută stăpân aici”, a adăugat Traian Băsescu.

Cum a început schimbul de replici dintre Traian Băsescu și Kelemen Hunor

Pe fondul negocierilor pe care le poartă partidele pentru formarea unui nou Guvern, Traian Băsescu criticase UDMR, acuzând partidul condus de Kelemen Hunor că „a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile”.

„UDMR ar cam trebui să fie scos afară din jocurile din România, după ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la Bucureşti. I-aş ţine puţin mai deoparte pe domnii de la UDMR, că văd că mai era şi ideea să îl punem pe Kelemen Hunor să fie şi premier. Să ne acoperim de ridicol pân la capăt”, a declarat Băsescu la România TV, în 13 septembrie, potrivit News.ro.

În replică, liderul UDMR l-a ironizat pe fostul președinte al României.

„Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, și al Securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. OK, să vină «Petrov» și să rezolve problema”, a afirmat Kelemen Hunor, în 14 septembrie, în cadrul unor declarații făcute la Parlament.

În martie 2022, Înalta Curte a stabilit că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității, cu numele conspirativ „Petrov”.