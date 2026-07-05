Traian Băsescu critică deciziile lui Nicuşor Dan: „În ce Constituţie scrie asta?”

Fostul preşedinte Traian Băsescu îl critică pe Nicuşor Dan, considerând că acesta şi-a abandonat rolul de preşedinte transmițând partidelor că nu va desemna un candidat pentru funcţia de prim-ministru până când nu îi vor da o persoană care să aibă 51% din voturi. Băsescu s-a întrebat în ce Constituţie scrie că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat cu 51%.

Traian Băsescu a declarat duminică seară, la Digi 24, că Nicuşor Dan nu este obligat să declanşeze alegerile anticipate după două căderi de guvern, dar că nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situaţie de blocaj politic.

„Avem 60 de zile în care preşedintele să facă două desemnări care să nu treacă prin Parlament pentru a deschide varianta care poate fi una, o soluţie, varianta alegerilor anticipate. Atenţie! Preşedintele nu e obligat, după două căderi de guvern, să declanşeze anticipatele. Poate încerca şi a treia oară şi a cincea oară şi a opta oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situaţie de blocaj politic, pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situaţiei politice”, a explicat Traian Băsescu în intervenția de la Digi24, conform News.ro.

„De asta nu îl înţeleg pe Nicuşor de ce n-a făcut a doua desemnare de premier. Să vadă, trece, nu trece, are guvern… Nu trece? Foarte bine, are condiţii să utilizeze la un moment dat şi o a treia soluţie de trecere peste criza politică, şi anume alegerile anticipate”, a continuat el.



Băsescu a susținut că Nicuşor Dan şi-a abandonat, astfel, rolul de preşedinte.

Totuşi, fostul şef al statului a spus că, dacă „ar fi din nou în competiţie cu George Simion, l-ar susţine tot pe Nicuşor Dan”.

„Preşedintele Nicuşor Dan, pe care l-am susţinut şi – deschid paranteză – dacă ar fi din nou în competiţie cu Simion, l-aş susţine tot pe Nicuşor, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie. Deci, domnul Nicuşor Dan pur şi simplu şi-a abandonat rolul de preşedinte. S-a apucat el să transmită partidelor: «Până nu îmi daţi un candidat cu 51% , eu nu desemnez». Dar de unde până unde? În ce Constituţie îi scrie dânsului că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%? Nu, asta e treaba celui pe care îl desemnezi. Cel pe care l-ai desemnat trebuie să-şi asigure majoritatea. Dacă nu, cade în Parlament şi se creează condiţiile pentru o altă variantă de soluţionare a crizei şi anume alegerile anticipate”, a transmis Traian Băsescu.

„Suntem într-un şir întreg de încălcări ale Constituţiei”

Fostul preşedinte Traian Băsescu a mai vorbit în intervenția de duminică seară la Digi24 despre „un şir întreg de încălcări ale Constituţiei din partea partidelor politice”, notează News.ro. El a explicat că în Constituţie scrie că un guvern poate fi interimar 45 de zile şi au trecut 60 de la moţiunea de cenzură.

„Suntem într-un şir întreg de încălcări ale Constituţiei. Din partea partidelor politice, dar, dacă personalizăm, este clar că şi preşedintele Nicuşor Dan are responsabilităţi uriaşe în această cavalcadă a încălcărilor de Constituţie. În primul rând, Constituţia spune că un guvern poate fi interimar 45 de zile. Sunt 60. După 45 de zile, practic, miniştrii nu mai au dreptul să semneze nimic. Trebuie să aibă lucrurile delegate către secretarii de stat sau către directori, delegate din vremea când aveau puterea s-o facă, pentru că acum, ca interimari expiraţi, nu mai au dreptul nici măcar să delege, că n-au ce. Parlamentul le-a luat capacitatea de a lua decizii prin moţiune de cenzură”, a declarat Traian Băsescu la Digi 24.

El a explicat că nu mai pot fi adăugate lucrurile în Constituţie, aşa cum şi-ar dori politicienii. „În momentul de faţă, noi ne permitem să adăugăm la Constituţie. Adică ei pleacă de la acea faimoasă abordare a avocaţilor care spun: «dacă nu scrie în lege, e permis». Deci ce nu interzice legea e permis. Deci ei ar spune cam aşa: «dacă nu scrie în Constituţie, scriem noi, adăugăm noi». Ce adaugi? Că stă peste 45 de zile? N-ai voie să adaugi la Constituţie. Constituţia este executorie aşa cum e scrisă”, a transmis fostul preşedinte.

El enunță şi care ar fi soluţia pentru deblocarea crizei politice.

„Soluţia este ca şi preşedintele şi Guvernul să intre în litera şi spiritul Constituţiei, s-o aplice în aşa fel încât criza politică să fie deblocată, pentru că avem mijloace constituţionale s-o deblocăm dacă se aplică corect prevederile constituţionale. Că nu spune nimeni să plece miniştrii din Palatul Victoria, dar spune că după 45 de zile nu mai au voie să facă nimic şi rămân acolo şi îşi aşteaptă schimbul când o veni să le predea dosarele. Dar nu mai au dreptul să adauge la activităţile lor, pentru că nu mai adaugă Constituţia”, a afirmat Băsescu.