Traian Băsescu, despre arestarea lui Călin Georgescu: „De ce trebuie să le pui cătușe la gulerele albe?”

„Ăsta nu este un tip care să dea în cap”, a spus marți seară la TVR 1, fostul președinte Traian Băsescu despre Călin Georgescu, denunțând „un spectacol” al statului român.

Comentând imaginile cu fostul candidat la prezidențiale arestat, Traian Băsescu a declarat că „nu este corect spectacolul și scosul de documente din dosar și dat la presă”.

„Hai să punem un punct aici. Ce face statul român legat de Călin Georgescu este corect (…) Ce nu este corect este spectacolul și scosul de documente din dosar și dat la presă, ca să mărească presiunea pusă pe judecători, pe de o parte, dar și pe cel acuzat”, a declarat Traian Băsescu, în emisiunea „Dezacorduri de pace” de la TVR1.

„Ce nu-mi place mie… uite, Georgescu. Vedem mâinile lui Georgescu. Ăsta nu este un tip care să dea în cap. Asta vreau să spun. De ce trebuie să le pui cătușe la gulerele albe? Mi-au spus că asta e procedura”, a mai declarat Traian Băsescu la TVR 1.

Călin Geogescu a fost arestat preventiv marți, în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro, după ce Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe, care hotărâse plasarea lui Georgescu sub control judiciar. Decizia a fost luată în complet de divergență. Inițial, cei doi judecători din complet au avut opinii diferite – unul fiind pentru arestare, celălalt împotrivă.