Călin Georgescu, arestat preventiv. Răsturnare de situație în dosarul de corupție de 1,1 milioane de euro

Curtea de Apel București a întors decizia primei instanțe și a hotărât ca fostul candidat la przidențiale să fie arestat preventiv, conform unor surrse judiciare. Acum, Georgescu se află sub control judiciar.

Curtea de Apel București urmează să anunțe în scurt timp decizia.

Magistrații Curții de Apel au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, presupusul complice al lui Georgescu.

Hotărârea este definitivă.

Decizia a fost luată de un complet de divergență.

Cei doi judecători din completul de la Curtea de Apel București – judecătoarele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry (șefa Secției I penală de la CAB) și Cristina Grecu – au avut opinii divergente. În aceste condiții, s-a format un complet de divergență, prin intrarea în componența acestuia a unui al treilea magistrat, care a reluat procesul.

Un complet de divergență este format atunci când judecătorii nu reușesc să ajungă la o decizie comună, astfel că un al treilea judecător este chemat să asculte concluziile apărării și ale acuzării, pentru a putea lua în final o decizie.

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