Traian Băsescu, după ce au pățit românii în Bosnia: „Mă uit la câtă violență e și la noi pe străzi în ultima vreme”. Unde spune că se poate ajunge

Traian Băsescu (74 de ani), fostul președinte al României din perioada 2004-2014, a vorbit despre incidentele de la partida Bosnia – România, scor 3-1.

După ce suporterii români au afișat în Belgrad un banner prin care îl glorificau pe Ratko Mladic, criminal de război, suporterii bosniaci au scandat de mai multe ori „Țiganii, țiganii” pe parcursul partidei.

