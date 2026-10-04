Traian Băsescu nu exclude o viitoare candidatură a Mirabelei Grădinaru: „Nu spun o răutate”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că „ar trebui un partid nou” pe scena politică din România și a spus că pe viitor nu exclude nici o candidatură a primei doamne, Mirabela Grădinaru.

Băsescu a vorbit despre necesitatea unui „partid nou”, duminică seară, la Digi24, unde a criticat trei dintre principalele formațiuni actuale de pe scena politică.

„Ar trebui un partid nou. Eu nu văd un motiv pentru care să votez din nou, să spunem, PNL. Sau să votez din nou PSD. N-am de ce să-i votez. Sau să votez AUR, un partid care, cu două conserve, cu Peiu şi cu Dungaciu, se prezintă ca fiind partid nou. Doamne, iartă-mă! Păi, Peiu a fost pe lângă Radu Vasile, a fost pe lângă Adrian Năstase, mare patriot şi director la SIDEX Galaţi, când s-a dat SIDEX Galaţi, deci Peiu să ne lase. Poate vrea să ocupe de altceva, dar să nu se prezinte ca exponent al unui partid nou”, a declarat el, citat de News.ro.

Ce a spus despre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru

Fostul președinte consideră că pentru Nicușor Dan „a devenit foarte greu să-şi mai construiască un partid în legislatura asta”, având în vedere că, deși următoarele alegeri parlamentare sunt în 2028, „peste un an deja se cam intră în campanie”.

În schimb, Traian Băsescu a spus că nu exclude pe viitor o candidatură a Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Dan.

„Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată, pe doamna Mirabela Grădinaru. Că văd că merge, a învăţat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoţit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta”, a adăugat Băsescu, referindu-se la deplasările externe în care Nicușor Dan merge alături de Mirabela Grădinaru.

Întrebat dacă poate fi vorba despre o strategie în acest sens, Traian Băsescu a spus că oamenii politici „au obligația să aibă fantezii”.

„E o variantă, care îl scuteşte de bătaia de cap de a avea un partid. Pentru că asta e vulnerabilitatea majoră pe care o are acum preşedintele Dan, faptul că nu are un partid care să gestioneze lucrurile în Parlament, în favoarea ideilor dânsului”, a mai declarat fostul președinte Traian Băsescu.