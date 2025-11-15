Sari direct la conținut
Traian Băsescu și Gabriela Firea, considerați cei mai performanți primari ai Bucureștiului

Fostul presedinte Traian Basescu, la alegerile locale si europarlamentare, in Bucuresti, 9 iunie 2024. Inquam Photos / George Calin

27% dintre bucureștenii care au participat la sondajul CURS îl percep pe Traian Băsescu drept cel mai performant primar al Capitalei.

  • Sondajul CURS privind intențiile de vot pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane din București, la domiciliul acestora, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.
Una dintre întrebările la care au răspuns bucureștenii a fost „Care dintre următorii primari generali ai Municipiului București, din perioada 1990 – prezent, considerați că a avut cea mai bună performanță în această funcție?”.

Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant de către 27% dintre respondenţi, urmat de Gabriela Firea, cu 25% şi de Nicuşor Dan, cu 21%.  Următorul clasat, cu 5%, este Sorin Oprescu.

Sondaj CURS în București, 3-14 noiembrie 2025. Care dintre următorii primari generali ai Municipiului București, din perioada 1990-prezent, considerați că a avut cea mai bună performanță în funcție?

