Traian Băsescu și Gabriela Firea, considerați cei mai performanți primari ai Bucureștiului

27% dintre bucureștenii care au participat la sondajul CURS îl percep pe Traian Băsescu drept cel mai performant primar al Capitalei.

Sondajul CURS privind intențiile de vot pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane din București, la domiciliul acestora, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Una dintre întrebările la care au răspuns bucureștenii a fost „Care dintre următorii primari generali ai Municipiului București, din perioada 1990 – prezent, considerați că a avut cea mai bună performanță în această funcție?”.

Traian Băsescu este perceput drept cel mai performant de către 27% dintre respondenţi, urmat de Gabriela Firea, cu 25% şi de Nicuşor Dan, cu 21%. Următorul clasat, cu 5%, este Sorin Oprescu.