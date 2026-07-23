Traian Băsescu spune că una dintre propunerile de premier ar obține voturile Parlamentului. Cum explică

Parlamentarii nu vor risca să pice al doilea Guvern, în condițiile în care mai sunt doi ani până la următoarele alegeri parlamentare, a declarat miercuri seară fostul președinte Traian Băsescu, care consideră că oricine va fi desemnat acum de Nicușor Dan are șanse să devină premier.

„O a doua desemnare cu trecere prin Parlament, indiferent de rezultat. Dacă are succes, rezolvăm criza guvernamentală. Dacă nu are succes, se deschide perspectiva unei alte soluții politice, constituționale, adică alegerile anticipate. După părerea mea, fiind încă doi ani până la următoarele alegeri, parlamentarii nu vor risca să pice și al doilea Guvern”, a declarat miercuri seară Traian Băsescu, într-o intervenție la Euronews.

Fostul președinte l-a criticat pe Nicușor Dan, spunând că abordarea sa este „total neconstituțională” prin faptul că cere partidelor să-i dea o nominalizare care sigur obține cele 233 de voturi în Parlament necesare validării Guvernului.

În același timp, Băsescu a criticat și PSD și PNL.

„Prima probă de demnitate este să pui interesele țării înaintea intereselor de partid și a clientelei politice. Nici PSD și nici PNL nu fac acest lucru. Tratează lucrurile în gama unor orgolii excesive și a intereselor de partid și a clientelei politice, nicidecum în interes național”, a spus Băsescu.

„N-au chef de anticipate”

În opinia lui Băsescu, Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, ar obține votul Parlamentului.

„PSD-ul vrea să fie la guvernare și ar fi dacă președintele i-ar desemna. Cred că și liberalii dacă mențin propunerea cu Siegfried Mureșan, spre exemplu, cred că ar trece pentru că e vorba de a doua trecere care deschide perspectiva anticipatelor dacă Guvernul nu trece. Or, mai sunt doi ani și ceva de mandat. Nu cred că nu s-ar găsi suficienți parlamentari care să nu aibă chef de alegerile anticipate”, a spus Băsescu.

Cine se folosește de reținerea lui Nicușor Dan

Traian Băsescu a mai spus că reținerea lui Nicușor Dan de a face o nouă nominalizare de premier servește atât lui Sorin Grindeanu, „că scapă de grija de a fi desemnat să devină premier”, servește și lui Ilie Bolojan „care îl lasă să fie interimar la nesfârșit”.

„Abordarea președintelui este total neconstituțională. Dânsul pune condiție să vină un candidat, să îi dea partidele un candidat care să aibă 233 de voturi. Nu poți să stabilești numărul de voturi pe care îl ai până când nu se produce votul în Parlament. Orice anticipare este o poveste”, a spus Băsescu.

„Domnul președinte greșește. Pune condiții pe care Constituția nu le spune și nu își face atributul elementar de a desemnat un candidat pentru funcția de prim-ministru”, a conchis Băsescu.