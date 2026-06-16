Traian Băsescu spune de unde au pornit „încurcăturile” lui Veștea. „În PNL e un personaj foarte puternic”

Traian Băsescu a afirmat, la B1 TV, că sunt două cauze majore pentru eșecul în Parlament la guvernului Veștea, fostul președinte spunând că este convins că acesta nu va primi votul de învestire.

„În mod normal nu are cum să treacă. Eu, de la desemnare, când am aflat despre nominalizarea domnului Veștea, am spus că nu va trece. Și acum sunt convins că nu are cum să treacă. Sigur, comportamentul meu este de om normal, care ia în considerație declarațiile liderilor partidelor parlamentare. Pentru că, altfel, ar putea să treacă pur și simplu cu partide excluse, să zicem, din combinații cum ar fi partidele extremiste”, a comentat Traian Băsescu.

Acesta a estimat că momentul de cotitură nu a fost reprezentat de decizia UDMR de a nu susține un guvern condus de Adrian Veștea, ci de acțiunile de la vârful conducerii PNL.

„Mă tem că încurcăturile domnului Veștea n-au pornit de la UDMR, ci chiar de la PNL. În primul rând, trebuie ținut cont că a avut o discuție PNL-ul cu UDMR-ul. Și unul, și altul sunt partid de componente ale PPE-ului. În PNL e un personaj foarte puternic în PEE care se numește Siegfried Mureșan și convingerea mea e că a fost la această discuție de dimineață”, a spus Traian Băsescu.

Cele două concesii ale lui Bolojan

A doua mișcare decisivă din partea PNL pe care o vede fostul președinte este faptul că Ilie Bolojan a devenit mai flexibil, în condițiile în care mai mulți lideri s-au pronunțat în favoarea lui Veștea.

„În sfârșit domnul Bolojan a înțeles că o oarecare flexibilizare este necesară. Și atunci a venit cu oferta ”hai să facem noi un guvern minoritar!”. Și cu asta a astâmpărat dorința de a fugi după domnul Veștea a unora din membrii importanți. ”Hai să facem noi un guvern minoritar, împreună cu PNL, UDMR, USR și Minorități. Să trecem cu sprijinul PSD”. Atenție, că aici s-ar putea să intrăm într-o contradicție raportat la declarațiile PNL. Dar ideea e să treacă cu vot de la PSD și să guverneze PNL-ul în acest guvern minoritar, ceea ce stinge dorința de a fugi după domnul Veștea”, a declarat Băsescu.

În plus, Ilie Bolojan a făcut și „marea concesie” legată de faptul că nu ține neapărat ca el să fie premierul viitorului guvern constituit în jurul PNL.

Cu toate acestea, Traian Băsescu nu exclude complet un scenariu în care Adrian Veștea ar putea să-și treacă guvernul prin Parlament.

„Ar fi catastrofal ca un guvern să se însăileze din tot soiul de fărâmituri de astea de prin zona extremistă sau zona independenților dubioști, până la urmă, oamenii fără apartenență politică, electronii liberi. Ar fi jenant să se întâmple asta și ar arăta că partidele noastre, în primul rând, nu în primul rând președintele, dar și el, însă partidele nu sunt capabile la un moment dat să treacă peste niște animozități personale sau niște ambiții personale”, a mai spus Traian Băsescu.