Traian Băsescu vede o singură modalitate de ieșire din criza guvernamentală: „Am fost tot timpul împotriva acestei variante”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că soluţia pentru încheierea crizei guvernamentale este numirea unui premier independent, susținut de partidele care vor intra la guvernare.

Băsescu a declarat, duminică seară, la Digi24, că „suntem într-o situaţie în care lucrurile s-au îngustat atât de mult, încât nu mai sunt prea multe soluţii”.

„Liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier”

„Plecând de la restricţiile pe care le-a introdus fiecare, AUR nu susţine niciun guvern dacă nu face parte din el. Preşedintele nu vrea să audă de AUR. Grindeanu vrea cu AUR. Liberalii nu vor cu Grindeanu. Şi uite aşa.

Şi atunci, cred că trebuie să intrăm într-un soi de logică politică, pe care sper să o aibă şi liderii partidelor parlamentare. Şi, după mine, în momentul de faţă, deşi am fost tot timpul împotriva acestei variante, nu mai au altă soluţie decât un premier independent. Cu partidele în guvern, dar cu un premier independent. Pentru că liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier”, a continuat fostul președinte, citat de News.ro.

El crede că PSD probabil că va accepta şi varianta cu premier de la un alt partid, „deşi zilele astea au trâmbiţat tot timpul că ei au majoritate, că au adus-o şi pe Olguţa la sprijin să spună că au majoritate”.

Ce poate face Nicușor Dan dacă PSD propune miniștri AUR

Fostul șef al statului a comentat și scenariul în care PSD ar încerca să formeze Guvernul împreună cu AUR, în ciuda opoziției președintelui Nicușor Dan față de această variantă.

Băsescu susține că președintele ar putea refuza să semneze decretele de numire pentru unii dintre miniștrii propuși:

„Mă gândeam ce poate face președintele dacă ei vin cu niște miniștri de la AUR care au trecut prin Parlament – pur și simplu nu le semnează decretul. Spune «foarte bine, v-a votat Parlamentul, domnule prim-ministru, dragi miniștri, astea-s decretele pe care le-am semnat, dar am vreo trei pe care nu le-am semnat»”.

Întrebat dacă asta nu ar însemna prelungirea crizei, Băsescu a explicat că soluţia este numirea unor interimari.

„Nu, soluţia ar fi ca imediat să numească nişte interimari până când se nominalizează alţi miniştri. Nu văd o soluţie, dar asta e o soluţie extremă”, a spus fostul şef al statului.

Preşedintele Nicuşor Dan are luni la Cotroceni noi consultări cu partidele pentru desemnarea unui premier – al patrulea -, după cinci luni de la căderea Guvernului Bolojan.