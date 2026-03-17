VIDEO Trailerul filmului „Dune: Part Three”, lansat la doar o zi după un „sneak peek” cu Zendaya

Trailerul filmului „Dune: Part Three” a fost lansat marți, la doar o zi după ce fanii seriei SF au putut vedea un clip din producție (sneak peek) cu Zendaya, la un eveniment în Los Angeles, transmite Reuters, conform Agerpres.

„Am simțit o poftă pentru al treilea film la care nu mă așteptam”

Regizorul canadian Denis Villeneuve a dezvăluit că aproape a luat o pauză înainte de a finaliza „Dune: Part Three”, concluzia trilogiei sale epice science-fiction, dar „s-a răzgândit după ce a văzut modul în care publicul a îmbrățișat primele două filme”.

„Am simțit o poftă pentru al treilea film la care nu mă așteptam”, a spus Villeneuve luni, la Los Angeles, la un eveniment de avanpremieră pentru trailerul filmului, care a fost lansat publicului marți.

Filmul, distribuit de Warner Bros, va ajunge în cinematografe pe 18 decembrie și este bazat pe „Dune Messiah” („Mântuitorul Dunei”), a doua carte din seria de romane „Dune” scrisă de Frank Herbert, despre lupta pentru controlul planetei fictive Arrakis, un loc deșertic aspru care conține o mirodenie valoroasă ce poate prelungi viața.

Noul trailer îi prezintă pe personajul principal, Paul Atreides, interpretat de Timothee Chalamet, și pe Chani, interpretată de Zendaya, la ani după primele două filme, în timp ce se gândesc la viitorul lor ca părinți.

Încasări de peste un miliard

Primele două filme, lansate în 2021 și 2024, au încasat împreună 1,1 miliarde de dolari la nivel mondial și au primit numeroase premii, inclusiv mai multe premii Oscar.

Villeneuve descrie al treilea film ca o abatere de la primele două, deoarece Paul Atreides trebuie, de asemenea, să ia în considerare consecințele puterii și influenței pe care le deține. Regizorul și-a amintit cum se tot trezea noaptea cu viziuni ale ultimei părți a trilogiei. „Trebuia să fac un alt film între timp, dar viziunea tot revenea. Și am spus: ‘Bine, hai să o facem’”.

În cadrul unei surprize, Villeneuve a adus la eveniment mai mulți membri ai distribuției, inclusiv Zendaya, Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy și Javier Bardem.

Zendaya a reflectat asupra modului în care și-a petrecut toți cei 20 de ani lucrând la filmele „Dune”. „Au un loc atât de special – în inima mea”, a spus actrița din seria „Euphoria”.

Pattinson, cunoscut pentru aparițiile sale în „The Batman” și seria de filme „Twilight”, se alătură distribuției în rolul „antagonistului”, Scytale. „Am adorat absolut aceste filme – le-am văzut de mai multe ori în cinematografe”, a spus el.

„Este un personaj foarte neobișnuit în carte”, a adăugat actorul. „Nu poți spune cu adevărat de partea cui este. Nu este un personaj negativ convențional – s-ar putea să fie chiar un personaj bun. Cine știe?”

Villeneuve a menționat că ultimul film al trilogiei îi va duce pe fani pe planete noi, în decoruri pe care încă nu le-au văzut.