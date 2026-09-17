Trăim mai mult, dar și cu mai multe boli cronice. De ce îngrijirea trebuie coordonată între specialități

Pentru un pacient cu o boală cronică, relația cu sistemul medical înseamnă, de cele mai multe ori, ani sau chiar decenii de monitorizare, investigații și ajustări ale terapiei. Iar pe măsură ce speranța de viață crește, provocările nu mai vin doar din tratarea bolii, ci și din organizarea unui parcurs medical coerent pe termen lung.

Tema se află anul acesta în centrul Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului, marcată pe 17 septembrie și dedicată îngrijirii sigure a persoanelor cu boli cronice netransmisibile.

Dimensiunea problemei este relevantă și pentru România. Potrivit celui mai recent profil OMS, aproximativ 6,7 milioane de adulți români cu vârste între 30 și 79 de ani trăiesc cu hipertensiune arterială, în timp ce numai o treime au boala controlată. Diabetul afectează, la rândul său, peste un milion de adulți, iar obezitatea adaugă un risc important pentru sănătatea cardiovasculară și metabolică. Cancerul și bolile respiratorii cronice completează tabloul principalelor afecțiuni din România care necesită îngrijire și monitorizare pe termen lung.

Provocarea nu este dată doar de numărul mare de pacienți. În practică, bolile cronice se suprapun frecvent.

O persoană cu hipertensiune poate avea în același timp diabet, obezitate sau dislipidemie. Un pacient oncologic poate avea și o afecțiune cardiovasculară ori metabolică. Pe măsură ce numărul diagnosticelor crește, crește și nevoia de coordonare între specialități.

Pentru un pacient care trăiește ani la rând cu una sau mai multe boli cronice, continuitatea îngrijirii devine esențială.

Un singur pacient, nu mai multe diagnostice tratate separat

În cazul bolilor cronice, siguranța nu înseamnă doar ca fiecare consultație sau procedură să fie realizată corect. Înseamnă ca informațiile medicale să fie puse în același context, tratamentele să țină cont unele de altele, iar evoluția pacientului să poată fi urmărită în timp.

De aici vine importanța multidisciplinarității și a personalizării actului medical.

În rețeaua Medicover, serviciile ambulatorii dedicate principalelor boli cronice sunt completate de imagistică și laborator, dar și de servicii spitalicești pentru cazurile care necesită investigații sau tratamente complexe. În București și Cluj sunt disponibile servicii de cardiologie intervențională, iar la Oradea funcționează un centru dedicat patologiei cardiovasculare, inclusiv chirurgiei cardiovasculare.

Și în oncologie, traseul poate continua de la diagnostic și monitorizare către tratament și chirurgie, prin serviciile disponibile în spitalele Medicover. Pentru pacienții cu obezitate, rețeaua include și un centru dedicat managementului acestei afecțiuni, construit pe o abordare multidisciplinară.

Miza unei astfel de organizări nu este doar accesul la mai multe specialități, ci posibilitatea ca ele să lucreze complementar. Pentru pacient, asta poate însemna ca informațiile medicale rămân parte din același parcurs, fără ca povestea să trebuiască reconstruită de la zero la fiecare etapă.

În cazul bolilor cronice, evaluarea periodică și coordonarea între specialiști sunt esențiale pentru un parcurs medical coerent și adaptat fiecărui pacient.

Articol susținut de Medicover