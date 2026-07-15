„Trambulina nu e pentru copiii sub 6 ani!” Șase greșeli care duc la accidente, explicate de un ortoped de la „Grigore Alexandrescu”

În fiecare vară, camerele de gardă ale spitalelor de pediatrie primesc aproape zilnic copii răniți în accidente pe trambulină. Unii au entorse sau fracturi, alții ajung cu traumatisme craniene ori leziuni ale coloanei, provocate de o aterizare greșită sau de faptul că mai mulți copii sar în același timp. Dr. Alin Gabriel Sterian, medic ortoped pediatru la Spitalul de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, explică, într-un interviu acordat Totul Despre Mame, de ce copiii sub 6 ani nu ar trebui să folosească trambulina, care sunt cele mai grave leziuni pe care le vede în gardă și care sunt cele șase greșeli care duc cel mai des la accidente.

Mulți părinți cred că trambulina este una dintre cele mai sigure jucării din curte sau de la locul de joacă. În realitate, lucrurile nu stau așa. Medicul ortoped Alin Gabriel Sterian spune că nu pot fi eliminate complet riscurile unei accidentări, însă felul în care este folosită trambulina face diferența: numărul de copii aflați simultan pe ea, modul în care sar, diferențele de greutate dintre copiii care o folosesc în același timp, felul în care e întreținută trambulina etc.

Cât de des ajung în această perioadă la camera de gardă copii răniți pe trambulină și care sunt cele mai frecvente tipuri de accidentări?

Dr. Sterian Alin Gabriel: În sezonul cald, accidentele de trambulină devin o prezență aproape zilnică în gărzile de ortopedie pediatrică. Odată cu deschiderea parcurilor de trambuline și montarea trambulinelor în curți, vedem un vârf clar al prezentărilor între mai și septembrie. Statisticile internaționale arată sute de mii de prezentări la urgență anual doar în Statele Unite, iar tendința este similară, proporțional, și la noi.

Cele mai frecvente mecanisme de accidentare sunt: aterizarea incorectă pe saltea, ciocnirea între doi copii care sar simultan sau între un adult și un copil, căderea de pe trambulină și prinderea piciorului între arcuri sau în zona cadrului. Un detaliu important: majoritatea accidentelor se produc pe suprafața trambulinei, nu prin cădere de pe ea, deci plasa de protecție, deși utilă, nu elimină riscul. De asemenea, lipsa protecțiilor pentru plasa laterală, cum există în cazul modelelor mai ieftine, crește destul de mult riscul de accidentări.

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