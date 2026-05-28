Tramvaiul care aproape c-a făcut Bucureștiul să plângă. Bunicul Thomson, reconstruit în curtea unei case, își caută un salvator

Într-un București care demolează repede și uită și mai repede, o femeie din Sectorul 5 a reușit să facă sute de oameni să vorbească, timp de câteva ore, despre un tramvai. Nu despre trafic. Nu despre aerul condiționat nefuncțional din autobuze. Nu despre STB, ci Despre un tramvai vechi, construit manual, din iubire pentru oraș.

Vagoanele Thomson-Houston reprezintă una dintre cele mai importante pagini din istoria transportului public din București, un simbol al modernizării din perioada interbelică.

În anul 1919, Societatea Comunală a Tramvaielor București (STB) a comandat primele 50 de vagoane motor și 50 de remorci de la compania Thomson-Houston din Paris. Modelul de referință intrat în istorie este Thomson-Houston V09, asamblat ulterior și la Atelierele Centrale.

Citește, pe B365.ro, o poveste remarcabilă și un brainstorming colecti: tramvaiul-legendă ar putea deveni: muzeu, cafenea, bar cultural, terasă vintage, spațiu expozițional, obiectiv turistic sau mini-muzeu pentru copii.