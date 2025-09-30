VIDEO. Viscol şi polei pe Transalpina. Circulația este oprită

Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza viscolului şi a poleiului, potrivit News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a anunţat că, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile (zăpadă şi polei), circulaţia rutieră este oprită, de marţi, de la ora 9.00, până miercuri, la aceeaşi oră, DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localităţile Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea).

„DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei până mâine, la ora 09:00, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul şi precipitaţiile au determinat formarea unui strat de gheaţă pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranţă”, au explicat reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Măsura închiderii a fost luată pentru protejarea participanților la trafic, potrivit DRDP Craiova, care a precizat că miercuri dimineață va reveni cu detalii privind redeschiderea circulației.

