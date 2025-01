Transformări fiscale majore în 2025: adaptarea la noile reglementări

Anul 2025 aduce schimbări semnificative și o complexitate ridicată din perspectivă fiscală. EY România organizează edițiile locale ale Conferinței anuale de fiscalitate în Timișoara (Iulius Congress Hall, marți, 28 ianuarie), Cluj-Napoca (Radisson Blu Hotel, miercuri, 29 ianuarie) și Iași (Palas Congress Hall, sala Chopin, marți, 4 februarie) unde vor fi discutate cele mai importante teme fiscale ale anului.

Specialiștii EY România vor aborda subiecte esențiale precum inspecțiile fiscale, prețurile de transfer și controversele fiscale, măsurile legislative și tematicile de control în domeniul TVA, precum și conformarea fiscală în era digitalizării, incluzând e-SAF-T, e-Factura și e-TVA. De asemenea, vor fi discutate așteptările pentru 2025 în ceea ce privește controalele fiscale și modul în care poate fi abordată cu succes o inspecție fiscală.

Un alt punct important pe agenda conferinței este impozitul minim global – BEPS Pillar Two, alături de modificările recente privind impozitarea națională în domeniul taxelor directe. Specialiștii vor oferi clarificări și recomandări pentru taxarea indivizilor și a forței de muncă, în contextul reglementărilor europene și modificărilor la nivel național.

Aspectele contabile legate de închiderea exercițiului financiar și modificările în comerțul internațional vor fi, de asemenea, subiecte de discuție. Participanții vor avea ocazia să adreseze întrebări și să primească răspunsuri din partea experților EY România, facilitând astfel înțelegerea provocărilor fiscale ale anului 2025.

Raluca Popa, Partener, Asistenţă fiscală şi juridică, Strategic Growth Markets leader, EY România: „În 2025, companiile trebuie să fie pregătite să se adapteze rapid la noile reglementări fiscale și să gestioneze complexitatea crescută a peisajului fiscal. Digitalizarea fiscală și noile măsuri legislative vor juca un rol crucial în modul în care companiile își vor desfășura activitatea și vor asigura conformitatea fiscală. Este esențial ca mediul de afaceri să fie vigilent și pregătit pentru a naviga cu succes prin aceste schimbări semnificative.”

De asemenea, vor fi prezentate noutăți importante din domeniul TVA, oportunități de finanțare nerambursabile pentru investiții, actualul context CSRD, noua taxă pe carbon CBAM la nivelul Uniunii Europene și detalii privind modificările în comerțul internațional. Aceste subiecte sunt esențiale pentru a înțelege peisajul fiscal din 2025 și pentru a pregăti companiile să facă față noilor provocări.

Echipa de experți EY România prezenți în cadrul celor două conferințe este formată din: Raluca Popa, Partener, Asistenţă fiscală şi juridică, Strategic Growth Markets leader, EY România, Costin Manta, Partener, Impozite indirecte, EY România, Corina Mîndoiu,

Partener, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, EY România, Mihai Petre, Director, Comerţ Internaţional, EY România, Răzvan Ungureanu, Director, Lider al Departamentului de Impozite Internaționale, Georgiana Pustin,Senior Manager, Departamentul de Taxe Indirecte, EY România, Iulia Samson, Manager, Departamentul de Prețuri de Transfer, EY România, Andreea Panait, Senor Manager, Departamentul de Taxe Indirecte, EY România, Dorina Marcu, Manager, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, EY România, Andrei Boian, Avocat, Managing Associate, Băncilă, Diaconu şi Asociaţii, Ana Miron, Manager, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL, Ana-Maria Niţu, Senior Manager, Global Compliance and Reporting, EY România, Ioana Silaghi, Senior Manager, Consultanță în Sustenabilitate, Servicii de Raportare de Sustenabilitate conform CSRD, EY România, Sergiu Vasilie, Senior Manager, Consultanță în Sustenabilitate, Servicii pentru Schimbări Climatice și Decarbonizare, EY România, Dan Răuţ, Senior Manager, Departamentul de Impozit pe Venit şi Contribuţii Sociale, EY România, Amelia Toader, Senior Manager, Departamentul de Taxe Directe, EY România, Sebastian Popescu, Partener, coordonator al liniei de servicii Consultanță în domeniul granturilor și stimulentelor, EY România.

